Hommage an das Schwäbische

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Regionalverband Ehingen des Seniorenverbands Öffentlicher Dienst hatte für den 29. März 2022 in den Schwanen nach Ehingen zum Vortrag „Geschichte schwäbischer Alltagswörter“ eingeladen. Referent war der pensionierte Ehinger Studiendirektor Hermann Wax, der sich unermüdlich mit der Herkunft schwäbischer Wörter beschäftigt und nicht erst seit dem Erscheinen seiner 700-seitigen „Etymologie des Schwäbischen“ als profunder Kenner dieser Sprachvarietät gilt.

Die von Hermann Wax gewählten Beispiele für Wortwurzeln und Wortstämme schwäbischer Alltagswörter verdeutlichten eindrucksvoll, dass sich das Schwäbische, das er als Tochter des Alemannischen bezeichnete, aus vielerlei Quellen speiste. Sind etwa 60% aller Wörter germanischer, d.h. mittelhoch- deutscher Herkunft, so ist der Rest „internationalen Ursprungs“.

So geht die schwäbische Gug, also die Tüte, zurück auf die cuculla, die Kapuze der Benediktinermönche, an deren Form sie erinnert. Der Brestling, also die Erdbeere, geht zurück auf den Pröbstling, einen kirchlichen Würdenträger mit beeindruckender Körperfülle. Pröbstling bedeutet sowohl dicker Mensch als auch dicke Erdbeere und leitet sich seinerseits ab vom Lateinischen praepositus (Vorgesetzter), woraus der Probst wurde.

Das schwäbische „der Butter“ ist die eigentlich korrekte Version, geht das Wort doch zurück auf das lateinische und männliche ‚butterum‘. Ironie seitens der (fälschlicherweise) ‚die Butter‘ sagenden Hochdeutsch Sprechenden erscheint also wenig angebracht.

Was es mit ‚romzibebela‘ und der ‚Zibebe‘ (getrocknete Weinbeere) auf sich hat, wurde ebenso erläutert wie das aus der Mühlensprache stammende ‚verseggeln‘/‘seggelbled‘, das auf das Mehl ‚versäckeln‘/‘Säckel‘ zurückgeht. Der weit gespannte Bogen sprachhistorischer Erläuterungen umfasste auch die Ringlotten (von ‚reine Claude‘ – der französischen Königin Claude de France) sowie ‚Hugo‘ (den Stinker), der auf das allzu lange abgehangene Wildbret zurückgeht, das dann einen ‚haut goût‘ entwickelte.

Vor dem Hintergrund des Reichtums und der Vielfalt des Schwäbischen erscheint sein Rückzug, ja seine mitunter zu beobachtende Verunglimpfung als sehr bedauerlich und unangebracht. Eltern, die meinen, es schade ihren Kindern, wenn sie Dialekt sprechen, werden seitens der Wissenschaft eines Besseren belehrt: mit Dialekt und Hochdeutsch beherrschen sie bereits zwei Sprachen und haben eine Sprachlernkompetenz erworben, die ihnen das Erlernen weiterer Sprachen erleichtert.