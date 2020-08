„Holzmanns Hofladen“ besteht seit zehn Jahren

Fast auf den Tag genau ist es zehn Jahre her, dass Rita Holzmann in Ehingens Alb-Teilort Dächingen ihren Hofladen eröffnet hat. Seitdem bietet sie den Dächingern eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort und den Touristen am Rand des Biosphärengebiets die Möglichkeit, „Leckeres aus der Region und von der Alb“ mit nach Hause zu nehmen. Jeden Montag und jeden Freitag hat „Holzmanns Hofladen“ von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Schwerpunkte Backwaren und Weiderindfleisch

Zum ersten Mal geöffnet wurde der Hofladen vor zehn Jahren im Rahmen des Hoffestes, zu dem die Familien Holzmann und Köhler regelmäßig nach Dächingen einladen. Von Anfang an hat Rita Holzmann zwei Schwerpunkte in ihrem Hofladen gesetzt: ihre eigenen Backwaren und Holzmanns Weiderindfleisch. Vor vielen Jahren hat Rita Holzmann begonnen, für die Familie, Freunde und Bekannte zu backen. Heute arbeitet sie in ihrer eigenen Backstube an zwei Steinbacköfen. Hier backt sie mehrere Sorten Brot, eine Auswahl verschiedenster Wecken, aber auch Brezeln und Baguettes sowie „Brigale“, „Weckle“ oder „Kringel“.

Kuchen im Glas

„Besonders beliebt sind die Apfelstreusel und Nussschnecken. Und freitags sind hausgemachte Kuchen und Torten im Angebot“, sagt sie. Sie habe schon immer gern mal was Neues ausprobiert, sagt Rita Holzmann und nennt „Kuchen im Glas“, Dinkelbackspätzle oder „Brezenknödel im Glas“, als Spezialitäten aus ihrem Hofladen.

Zweiter Schwerpunkt in Holzmanns Hofladen ist die Vermarktung von eigenem hochwertigen Weiderindfleisch. „Das stammt aus unserer eigenen Mutterkuhhaltung“, erklärt sie. Anders als in herkömmlichen Bullenmastbetrieben leben die Rinder der Holzmanns, übrigens eine Kreuzung aus Fleckvieh und Limousin, den ganzen Sommer auf der Weide, im Winter im Offenstall und werden nur mit hofeigenem Futter und der Muttermilch ernährt. In „Zehn-Kilo-Paketen“ wird das Weiderindfleisch, das von rund zwölf Monate alten Rindern stammt, auf Vorbestellung im Hofladen verkauft. Zudem sind Salami rein vom Rind, eine Auswahl an Wurstdosen und Fertigprodukten in der Dose, wie Weiderind-Gulasch und Kutteln, im Angebot. „Außerdem bieten wir Dosenwurst von Puten aus eigener Aufzucht“, betont Rita Holzmann.

Regionale Produkte aus der Umgebung

Obstbrände, Apfelsaft aus Streuobstwiesen und verschiedene Gsälz-Arten runden das Angebot in Holzmanns Hofladen genauso ab wie regionale Produkte aus der Umgebung. Käse, Joghurt und Frischmilch, aber auch Äpfel, Kartoffeln, Nudeln und Champignons sowie verschiedene Mehlsorten und Albleisa nennt Rita Holzmann als Beispiele. „Aus unserem ganzen Hofladen-Sortiment zaubern wir auch Geschenkkörbe. Und für Geburtstage oder Familienfeiern bieten wir Partybrezeln an“, sagt Rita Holzmann.