Holzdiebstahl im Staatswald nimmt zu

Wegen den steigenden Energiepreisen nimmt der Holzdiebstahl in Wäldern immer mehr zu, teilt ForstBw mit. Mit dem Einsatz von GPS-Trackern will die Forstverwaltung des Landes laut eigenen Angaben diesem Trend entgegenwirken.

Auch im Forstbezirk Mittlere Alb, ForstBW, sind immer mehr Holzdiebstähle zu vermelden. „Bei uns im Forstbezirk sind die Diebe vor allem auf Brennholz aus“, berichtet Thomas Miller, Leiter des Geschäftsbereichs Holzverkauf. „Dabei wird das Brennholz in kleineren Mengen abtransportiert, aber auch ganze Ladungen mit Lastwagen.”

Miller und seine Kollegen hoffen, mittels moderner Technik dem Trend Einhalt zu gebieten: „Um diesen kriminellen Elementen auf die Spur zu kommen und das Handwerk zu legen, setzen wir nunmehr auch in den Wäldern unseres Forstbezirks GPS-Tracker ein, anhand derer unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Position des Holzes jederzeit überprüfen können“, so der Forstexperte.

Der Forstbezirk Mittlere Alb erstreckt sich entlang des Albtrauf von St.Johann bis Wiesensteig und Richtung Süden bis in die Gegend von Riedlingen und Ehingen, einschließlich der Rammert bei Rottenburg. Sobald das Holz mit den GPS-Trackern bewegt wird, senden diese Signale aus, anhand derer sich der Weg des gestohlenen Holzes genau verfolgen lässt. Existiert dann für das Holz keine gültige Abfuhrfreigabe, wird direkt die Polizei eingeschaltet. „Die GPS-Sender sind dabei so klein, dass sie mit wenig Aufwand problemlos auch in dünnerem Brennholz nahezu unsichtbar versteckt werden können”, beschreibt Thomas Miller das Vorgehen.

Durch die aktuelle Energiekrise werde es für Holzdiebe immer lukrativer, Brennholz zu stehlen und dann illegal weiterzuverkaufen. Hierdurch entstehen große Schäden für die Waldbesitzer, insbesondere auch für private Brennholzkunden. Gestohlene Hölzer könnten auch durch einen Mehreinschlag von Brennholz nicht ausgeglichen werden, da ForstBW im Zuge der Nachhaltigkeit nur so viel Holz einschlägt, wie auch aktuell wieder nachwächst. Dem Einschlag sind laut Pressebericht somit Grenzen gesetzt.

Durch diese Nachhaltigkeit wird Brennholz, im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen, zu einem regenerativen und CO2-neutralen Energieträger, der dem Klimaschutz zugutekommt. „Aus diesen Gründen und insbesondere auch, um die Versorgung der örtlichen Bevölkerung mit Brennholz sicherstellen zu können, werden wir der Straftat Holzdiebstahl mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenwirken“, betont Miller in der ForstBW-Mitteilung abschließend.