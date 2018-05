Hohe Siege für die SG und den FV

Während die SG Altheim und der FV Schelklingen-hausen hohe Siege einfuhren, verlor die TSG Rottenacker mit 1:4.

SV Sigmaringen - TSG Rottenacker 4:1 (1:0). - Tore: 1:0 Julian Haberer (4.), 1:1 Jochen Leichtle (47.), 2:1 Maximilian Felder (70.), 3:1, 4:1 Kevin Reuter (78./85.). - Die Kreisstädter gingen direkt zu Beginn der Partie in Führung. Hierbei konnte Julian Haberer einen kapitalen Defensivfehler der Gäste ausnutzen. Die restliche erste Halbzeit gestaltete sich ereignislos. Sigmaringen zeigte wenig Einsatzwillen und Leistungsbereitschaft. Auf der anderen Seite war Rottenacker zwar optisch überlegen, brachte allerdings in der Offensive ebenfalls nichts Zählbares zustande. Durchgang zwei begann wie der erste: Mit einem desaströsen Abwehrfehler, diesmal auf Seiten der Hausherren. Die TSG Rottenacker nutzte dies eiskalt zum 1:1. Der Gegentreffer war der Weckruf für die Gastgeber, ab diesem Zeitpunkt steigerte sich der SV Sigmaringen und drängte auf die Führung. Diese gelang durch Maximilian Felder. Kevin Reuter entschied mit einem Doppelpack die Partie. „Wir haben in den ersten 45 Minuten erschreckend schwach gespielt. Erst nach dem Seitenwechsel fanden wir so richtig in die Partie. Rottenacker zeigte heute keine schlechte Leistung, die Gäste waren lediglich nicht zwingend genug.“ Gästetrainer Timm Walter hatte in der zweiten Halbzeit personelle Probleme: „Sigmaringen hat uns ausgekontert.“

FV Bad Schussenried - SG Altheim 1:4 (1:2). - Tore: 0:1 Dominic Stoll (9.), 1:1 Jan Dehmel (29.), 1:2 Jens Simpfle (32.), 1:3 Daniel Eberhardt (67.), 1:4 Johannes Rech (82.). - „Die SG Altheim war heute einfach die bessere Mannschaft, Altheim war konstruktiver im Spielaufbau, hat gekämpft, war kompromissloser im Angriff. Wir haben zu viele Fehler gemacht“, sagte Bad Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck nach der Partie. Der wohl krasseste brachte die Violetten auf die Siegerstraße, als Schussenrieds Torwart patzte und Stimpfle das 1:2 ermöglichte. „Das hat uns kurz vor der Pause das Genick gebrochen“, sagte Buck. Im zweiten Abschnitt erhöhten Eberhardt und Rech nach einem Konter und durch einen Freistoß. „Ab dem 1:3 war unser Sieg nicht mehr gefährdet“, sagte Altheims Trainer Joachim Oliveira.

FV Altshausen - FV Schelklingen/Hausen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Marko Mayer (4.), 0:2 Marek Schwarzmann (66.), 0:3 Luca Schleiblinger (68.). - Rote Karte: Teufel (88./FVS/H; Tätlichkeit). - „Es tut mir leid, ich muss jede Woche derzeit das Gleiche sagen. Wir haben an die schwache Leistung der Vorwochen nahtlos angeknüpft, obwohl sich die Mannschaft viel vorgenommen hatte“, watschte Altshausens Teammanager Werner Werz seine Mannschaft verbal ab. Die beste Chance, um zu verkürzen hatte Patrick Hugger, verzog den Ball aber (57.). Auch nicht beim 0:3, als Schleiblinger nach fast 70 Minuten mit einem Schuss in den langen Winkel den Deckel drauf machte. Dieser Sieg macht Gästetrainer Jens Kannemann und seiner Mannschaft Mut, doch noch das rettende Ufer zu erreichen

SV Bad Buchau - SV Uttenweiler 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Christoph Weber (17./FE), 0:2 Felix Kötzle (39.), 0:3 Eigentor (82.), 0:4 Felix Kötzle (87.).

FC Krauchenwies- FV Bad Saulgau 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Patrick Vogler (67.), 2:0 Alexander Ziwes (80.).

SV Ebenweiler - FC Laiz 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Tobias Rimmele (49.), 2:0 Max Gindele (58.).

FV Neufra/D. - SV Hohentengen 3:2 (0:2). - Tore: 0:1 David Gebhart (8.), 0:2 Fabian Beckert (43.), 1:2 Eigentor (47.), 2:2 Fabian Brehm (55./HE), 3:2 Thomas Werinberger (57.).

Nachholspiele: Mittwoch, 9. Mai, 19 Uhr: SG Altheim - Hohentengen, 19.30 Uhr: Bad Schussenried -Ebenweiler (2:4), 20 Uhr: TSG Rottenacker - Schelklingen/Hausen (2:2).