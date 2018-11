Hohe Auszeichnung für das Bierkulturhotel Schwanen

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Landespreises für junge Unternehmen wurde auch die Bierkulturhotel Schwanen GmbH von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausgezeichnet. Gemeinsam mit Axel Nawrath, dem Vorsitzenden des Vorstands der L-Bank, ehrte Kretschmann vor mehr als 300 Gästen die zehn Finalisten des Landespreises 2018.

Bei der Preisverleihung in Stuttgart anwesend war auch Oberbürgermeister Alexander Baumann, welcher der Familie Miller vom Bierkulturhotel Schwanen im Namen der Stadt Ehingen gratulierte. Schirmherr des Wettbewerbs, der alle zwei Jahre gemeinsam von der Landesregierung und der L-Bank ausgeschrieben wird, ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Preis ehrt Persönlichkeiten, die in den vergangenen zehn Jahren ihr Unternehmen nicht nur gegründet oder übernommen und es wirtschaftlich erfolgreich entwickelt haben, sondern die sich auch darüber hinaus einsetzen. Dabei rückt die Auszeichnung besonders die Leistungsstärke, Modernität und Kreativität junger baden-württembergischer Unternehmer – aber auch deren soziales oder ökologisches Engagement – in den Mittelpunkt. Der Landespreis für junge Unternehmen zählt zu den renommiertesten und teilnahmestärksten Unternehmerpreisen in ganz Deutschland. Insgesamt haben sich in 20 Jahren mehr als 5400 Betriebe um die Auszeichnung beworben.

Zu den gewürdigten Preisträgern gehörte nun auch das in der Bierkulturstadt Ehingen bekannte Bierkulturhotel Schwanen. Hier treffen historische Bausubstanz und eine alte Biertradition auf modernes Design – das Ergebnis: ein außergewöhnliches Hotel mit einmaligem Flair und einer ungewöhnlichen Architektur. „Als wir unser Hotel geplant haben, wollten wir natürlich einen möglichst hohen Standard bieten“, erinnert sich Michael Miller an die Gründungsphase des Bierkulturhotels Schwanen. Doch für ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, das war Michael Miller und seinem Bruder und Mitgründer Dominic Miller klar, brauchten sie eine gute Geschichte. Und was lag da näher als das Bier? Schließlich betreibt die Familie bereits seit 1864 die im Jahr 1697 gegründete Brauerei Schwanen. Das Vier-Sterne-Haus profitiert von seinem Umfeld genauso wie die Region vom Hotel und dessen Bemühungen, den Tourismus über den Alb-Donau-Kreis hinaus zu fördern. Bier wird im Bierkulturhotel natürlich in all seinen Facetten gelebt: Es gibt Bierkistenzimmer, themenorientierte Suiten, Brauseminare und nicht zuletzt 70 Biere auf der Getränkekarte.