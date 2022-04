Höllgraba-Hexa blicken in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 25. März fand die diesjährige Hauptversammlung der Höllgraba-Hexa aus Gamerschwang statt. Zuerst wurde ein Rückblick der letzten Jahre von der 1. Vorsitzenden Simone Eberle verlesen. Hierbei wurden die wenigen Veranstaltungen, die von 2019 bis 2022 stattfinden konnten, zusammen gefasst, wie zum Beispiel der erfolgreiche letzte Arbeitseinsatz auf der Ehinger Kirbe 2019, das Schlachtfest 2020 und 2021, das „to go“ im Dorfgemeinschaftshaus in Gamerschwang und die „Fasnet in der Tüte“ für zu Hause, die durch den Narrenrat vorbereitet und an alle Mitglieder am Fasnetssamstag verteilt wurde.

Dann wurde wieder in die Zukunft geblickt - die Vorbereitungen und Planungen für das 20-jährige Vereinsjubiläum stehen an. Hierzu soll etwas Besonderes veranstaltet werden und jedes Mitglied darf seine Vorschläge und Ideen einbringen.

Außerdem wurde über die bisherigen Probemitglieder Nathalie mit Annabell und Max Schuster, Julia Kulig, Verena Eberhard, Laura Rieder, Johanna Metsch, Ute und Leni Schreiber, Paul Medefind, Carolin Grab, Andrea Spatschek, Hermann Eyer, Alina Diesch, Arian Gaus und Johann Kräutle abgestimmt, alle Probemitglieder wurden aufgenommen.

Wiedergewählt für folgende Ämter wurden: 2. Vorstand Frank Gaißmaier, Häswart Birgit Hänsch-Sauter, Schriftführerin Tina Winter und Beisitzer Nils Hänsch. Alexander Sick wurde als Beisitzer für Jana Sanavio ins Amt gewählt, die sich nicht mehr zur Wahl aufstellen ließ, vielen Dank Jana für deinen Einsatz in den letzten Jahren!

Urkunden für die 100% Teilnahme an der Fasnetssaison 2020 gab es für Jana Sanavio, Paul Medefind, Ute Schreiber, Nils Hänsch, Harald Hänsch, Julia Kulig, Sabrina, Alexander, Marc und Kai Sameisla.