Höhlen, Felsen und blaue Quellen im Alb-Donau-Kreis entdecken

Die Natur entfaltet in diesen Wochen ihre volle Kraft und lädt zum Ausflug ins Grüne ein. Dafür bieten sich die Täler des Alb-Donau-Kreises, in denen sich die Höhlen, Felsen und Quellen befinden. Besucher begeben sich in diesen Höhlen auf eine Reise zu den Spuren eiszeitlicher Geologie und Urgeschichte. In der neuen kostenlosen Broschüre „Höhlenreich“ des Alb-Donau-Kreis Tourismus sind die Täler mit mehr als 40 Höhlen und Quellen sowie die Museen und die Präsentationsorte der Eiszeitkunst mit Bild und Text beschrieben. Einen ersten Eindruck der Ausflugsziele geben Videos, die in der neuen Broschüre „Höhlenreich“ über QR-Codes abrufbar sind. Detaillierte Rad- und Wandervorschläge sind zudem in den Broschüren „Fahrradtouren“ und „Wandertouren“ enthalten. Die Broschüren können übers Internet bestellt oder heruntergeladen werden unter https://www.tourismus.alb-donau-kreis.de/service/prospekte-bestellen/