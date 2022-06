Hochwertige Werkzeuge aus Lieferwagen gestohlen

Am Dienstag erbeuteten in Ehingen Unbekannte aus einem Lieferwagen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen 14 und 16.45 Uhr im Distelweg. Ein Firmenwagen stand doer unverschlossen vor einem Gebäude. In dem Lieferwagen befanden sich mehrere Spezialwerkzeuge für die Elektroinstallation. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und schnappte sich die Werkzeuge. Mit der Beute flüchtete er unerkannt. Die Beamten des Polizeireviers Ehingen sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen nach dem Täter auf. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07391 / 5880 entgegen.