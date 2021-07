Hochwasseropfer: Spedition Denkinger startet Hilfsaktion

Die Ehinger Spedition Denkinger organisiert eine Spendenaktion für die vielen Hochwasseropfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Wer möchte, kann am Montag zwischen 8 und 18 Uhr Kleiderspenden am Hauptsitz der Spedition in der Ehinger Röntgenstraße im Industriegebiet Münsinger Straße Nord abgeben.

Kunde im Katastrophengebiet

„Wir haben einen Kunden im Katastrophengebiet, der mittlerweile ein Freund geworden ist. Zu dem haben wir Kontakt aufgenommen. Er wird dafür sorgen, dass die Kleiderspenden richtig verteilt werden“, erklären die Brüder Peter und Nico Denkinger. Für die Kleiderspenden jeglicher Art werden die Denkingers am Montagmorgen einen Auflieger bereitstellen.

Auch Schlafsäcke, Schuhe oder Hygieneartikel

„Dort kann dann jeder seine Kleiderspende direkt auf den Lastwagen verladen. Es wäre super, wenn die Klamotten bereits in Säcke gepackt werden. Gebraucht wird von Babykleidung bis Erwachsenenkleidung alles. Auch Schuhe, Decken, Schlafsäcke oder Hygieneartikel werden benötigt“, so Peter Denkinger, der zusammen mit seinem Bruder Nico betont: „Egal ob wir ein Mal oder 20 Mal da hochfahren müssen. Die Menschen dort brauchen nun unsere Hilfe. Wir fahren die Touren natürlich kostenlos.“ In einem zweiten Schritt möchten die Denkingers dann abklären, ob auch Möbelspenden gebraucht werden.

Ein Brief beilegen

„Der erste Schritt ist nun Kleidung. Dann sehen wir weiter. Schön wäre es, wenn die Spender in den Kleidersack vielleicht ein Motivationskärtchen oder einen Brief beilegen können mit einer Telefonnummer. Dann können sich die Empfänger melden und bedanken“, betonen die Denkingers.