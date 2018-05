Hochamt live aus St. Blasius

Ein ganz besonderes Fronleichnamsfest haben die katholischen Christen der Seelsorgeeinheit Ehingen gefeiert. Rund 800 000 Zuschauer aus ganz Deutschland waren via TV in der Stadtpfarrkirche zugeschaltet.

„Unglaublich wie alles in Bewegung geraten ist in den letzten Tagen“, sagte der zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende Julian Reichle, als er den Besuchern des Hochamtes letzte Informationen gab, wie dieser besondere Gottesdienst mit anschließender Prozession ablaufen würde. Bis auf den Segen an der ersten Station der Prozession am Marktplatz sei das Fernsehen dabei, so Reichle: „Anschließend sind wir wieder unter uns.“ Kolping, der Arbeiterverein Ehingen und die Pfadfinder hatten mit ihren Fahnen Aufstellung an der Seite des Altars genommen, als Stadtpfarrer Harald Gehrig die Gemeinde und die Fernsehzuschauer begrüßte.

Chöre geben einen festlichen Anstrich

Die Chöre von St. Blasius und St. Michael unter der Leitung von Wolfgang Gentner gaben an der Orgel – begleitet von Kirchenmusikdirektor Volker Linz – gemeinsam dem Hochamt einen besonders festlichen Anstrich. Besonders schön das „Lauda Sion salvatorem“ von Mendelssohn-Bartholdy. Nur zweimal hatten die beiden Chöre zusammen geprobt, sagte Linz. „Nach Ostern hat jeder Chor mit den Proben angefangen, es war eine sehr gelungene Leistung von beiden Chören. Anspannung war da, aber die braucht man ja auch“, so der Chorleiter. Anfang des Jahres hatte er die musikalische Konzeption erstellt.

Zeitliche Begrenzung erfordert minutengenaue Organisation

Das Hochamt stand unter dem Thema „Glaube bewegt“. „Ein Merkmal Gottes ist, dass er uns in Bewegung bringt“, sagte Gehrig in seiner Predigt und führte Beispiele aus der Bibel an. „Immer wieder geht Gott auf die Menschen zu, bringt sie in Bewegung und sie spüren, Gottes Segen liegt auf ihnen. In der Eucharistie geht Jesus auf uns zu und schenkt sich uns“, sagte der Stadtpfarrer.

Zeitlich genau musste die Predigt in dem vom Fernsehen vorgegebenen Zeitfenster passen, Gehrig schaffte es in diesem Rahmen auch alle ihm wichtigen Aussagen zu machen, sprach wie immer frei, als wenn keine Fernsehkameras auf ihn gerichtet wären.

Zeitlicher Rahmen sehr eng gesetzt

Für die Austeilung der Kommunion war die Zeit ebenfalls begrenzt. Zwölf Kommunionhelfer sorgten dafür, dass fast alle die Kommunion empfangen konnten. Für die übrigen gab es nach der Prozession eine Möglichkeit, an der Kommunion teilzuhaben.

Mustergültig betrugen sich die Kommunionkinder in den ersten Reihen, schauten nicht in die Kameras und waren sehr andächtig. „Schon bei der Probe hatten sie ihre Sache gut gemacht und sind sehr stolz, dass sie im Fernsehen kommen“, erklärte Gemeindereferentin Sabine Knorr.

Vom Marktplatz aus über die Lindenstraße nach St. Blasius

Singend zog die Gemeinde nach dem Hochamt in der Stadtkirche mit dem Allerheiligsten zum Marktplatz. Hier sprachen die Kommunionkinder die Fürbitten. Anschließend sang die Gemeinde begleitet vom Musikzug der Bürgerwache „das Heil der Welt, Herr Jeus Christ, wahrhaftig hier zugegen ist“.

Vom Marktplatz aus zog die Prozession über die Lindenstraße zur Martinskapelle am Friedhof und von da zurück nach St. Blasius.

Bewirtung auf dem Kirchplatz durch Kolping

Anschließend bewirtete Kolping auf dem Kirchplatz zum Frühschoppen. Dabei auch ein sichtlich beeindruckter Oberbürgermeister Alexander Baumann. „Es hat alles großartig funktioniert, war aber auch perfekt organisiert. Der Feierlichkeit und der Würde des Hochamtes hat die Fernsehübertragung keinen Abbruch getan. Ich bin stolz, wie sich Ehingen präsentiert hat.“ Hans Aierstok saß ihm gegenüber, er hatte die Übertragung im Fernsehen gesehen. „Ehingen ist telegen“, fand er.