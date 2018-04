Historisches Zierfachwerk für immer verloren

Die Ehingerin Martina Scheuing war begeistert und traurig zugleich: Als sie kürzlich in der Ehinger Adolffstraße unterwegs war, fiel ihr ein Haus in die Augen, dessen Fassadenverkleidung entfernt worden war – dadurch kam ein altes Zierfachwerk ans Tageslicht, von dem sie hin und weg war. „Das ist original und unverfälscht“, war sie sich sicher. Umso mehr ist sie enttäuscht, dass das Gebäude nun abgerissen wurde. Die Stadt Ehingen erklärte auf Nachfrage: „Das Gebäude ist nicht denkmalgeschützt und stand auch nicht in einem besonderen Fokus.“

„Das Fachwerk ist so schön und fein ausgestaltet, das tut richtig weh“, sagt Martina Scheuing. Sie kenne sich mit Restaurierungen aus, daher habe sie ein Auge dafür, was wertvoll ist. Das Haus in der Schwemmwage 1, da ist sie sich sicher, war „ein richtiger Schatz“. Doch jetzt ist dieser Schatz verloren – am Donnerstag ist von dem Haus nichts mehr zu sehen.

Das Gebäude habe in der Vergangenheit durch die dort ansässigen Tauben Probleme bereitet und sei deshalb abgebrochen worden, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. An dieser Stelle soll die Schwemmwage an der Kreuzung nach Vorgaben des Bebauungsplans verbreitert werden. Aus diesem Grund habe die Stadt das Gebäude erworben, als sich die Gelegenheit dazu bot. Für den Abbruch sei ein entsprechendes Baurechtsverfahren ausgerichtet worden.

Frage nach dem Denkmalschutz

„Wo bleibt da der Denkmalschutz?“, fragt Martina Scheuing. Da die Leute fast gegenüber in der Adolffstraße einkaufen gehen, seien „solche Häuser eigentlich eine Visitenkarte für die Stadt“. Die alten Jugendstil-Häuser in der Adolffstraße müsse man als ein Ensemble sehen, so die Ehingerin.

In der Adolffstraße seien lediglich die Gebäude Adolffstraße 51, die ehemalige Kantine der Oberschwäbischen Cementwerke, und Adolffstraße 53/55, ein ehemaliges Arbeiterwohnhaus der Oberschwäbischen Cementwerke, in der Liste der geschützten Baudenkmale geführt, erklärt die Ehinger Stadtverwaltung. Das Gebäude Schwemmwage 1 sei auf jeden Fall vor 1914 errichtet worden. Das Fachwerk in dem baulich maroden Haus sei vor den Abbrucharbeiten nicht bekannt gewesen. Für die Denkmalliste sei die höhere Denkmalschutzbehörde, das Landesamt für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Tübingen, zuständig.

Dem Landesamt für Denkmalpflege sei das Gebäude Schwemmwage 1 nicht bekannt, teilt die Pressestelle des Regierungspräsidiums mit. Wenn jetzt Zierfachwerk bei dem Haus zum Vorschein gekommen sei, sei anzunehmen, dass es sich um historistische Zierformen aus der Zeit um 1900 handelt, erklärt das Landesdenkmalamt. Es werde noch einmal prüfen, ob es sich bei dem Haus um ein bislang nicht erkanntes Kulturdenkmal handelt, sofern ein entsprechender Antrag eingehe – zu spät: Am Donnerstag ist das Haus dem Erdboden gleich gemacht.

Originalität ist entscheidend

Das Gebiet um das Gebäude sei bei der Erfassung der Bau- und Kunstdenkmale für die Stadt Ehingen im Jahr 1983 begangen worden, so das Landesdenkmalamt. Da die Originalität bei einem Denkmal von größter Bedeutung sei, könnten Umbauten und Veränderungen zu einem negativen Prüfungsausgang führen. So sei es dem Gebäude Adolffstraße 61 ergangen, das ebenfalls Zierfachwerkformen besitzt: „Da es zahlreiche Veränderungen aufweist, wie etwa Fenstererneuerungen und -vergrößerungen, kam es als Kulturdenkmal letztlich nicht mehr in Betracht.“

Beim Gebäude Schwemmwage 1 könne der Fall ähnlich gelagert sein, erklärt das Amt, möglicherweise sei es deshalb als Denkmal seinerzeit nicht in Betracht gekommen.