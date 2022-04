Hinter den Kulissen eines Möbelhauses

Fünf Schüler der Lerngruppen 8.1 und 8.2 der Längenfeldschule hatten Glück: Sie wurden aus zahlreichen interessierten Mitschülern ausgelost und durften drei Tage lang ein Praktikum beim Bildungspartner Möbel Borst absolvieren. Dort sollten sie dieses Mal den Bereich Verkauf näher kennenlernen.

Verschiedene Abteilungen

Am ersten Tag bekamen sie eine Führung durch die verschiedenen Abteilungen des Möbelhauses und konnten dabei auch einen Blick hinter die Kulissen, zum Beispiel in das moderne Lager der Firma werfen. So erfuhren sie auch, welche anderen Berufe eventuell neben dem Bereich Verkauf für eine Ausbildung interessant sein könnten. Anschließend erhielten sie eine theoretische Verkaufsschulung. Am zweiten und dritten Tag konnten die fünf Schüler bereits die Mitarbeiter in unterschiedlichen Abteilungen unterstützen.

Sie packten Ware aus und bauten Einzelteile zusammen, dekorierten, bestückten und gestalteten Regale, zeichneten Artikel aus und beteiligten sich auch schon an ersten Gesprächen mit Kunden. Zum Abschluss wurden sie von Schulleiter Udo Simmendinger und den Lerngruppenleiterinnen Silke Krokenberger und Judith Mößle besucht.

Nicht nicht heim

Nach einem gemeinsamen Gespräch, bei dem sich auch die Abteilungsleiterin Stefanie Kaufmann viel Zeit nahm, und großem Lob für alle Praktikanten, versammelten sich alle zu einem Abschlussfoto. Abschließend wurden die Schülerinnen und Schüler nachhause entlassen. Aber nicht alle wollten gleich heimgehen: Eine Schülerin war von ihrem Praktikum so begeistert, dass sie lieber noch länger dablieb, um die neugelieferte Ware fertig einzuräumen.