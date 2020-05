Hilfe-Programm fürs Handwerk wird verlängert

Das Soforthilfe-Programm für Handwerksbetriebe wird über den 31. Mai hinaus um drei Monate verlängert. Das teilt die Handwerkskammer Ulm mit. Zudem werde das Programm erweitert. So können von Juni an auch Betriebe mit 51 bis 100 Mitarbeitern einen Soforthilfeantrag stellen, wenn sie durch die Corona-Krise in Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind.

Die Handwerkskammer (HWK) Ulm erwartet nach eigenen Angaben keine neuerliche Antragsflut auf Soforthilfe. Seit acht Wochen können Handwerksbetriebe mit Liquiditätsengpässen aufgrund der Corona-Krise bei der Handwerkskammer Ulm Soforthilfe-Zuschüsse von Land und Bund abrufen; bislang seien insgesamt fast 7200 Anträge auf Soforthilfe von den 19 500 Handwerksbetrieben zwischen Ostalb und Bodensee eingegangen, schreibt die HWK Ulm. 5230 dieser Anträge seien bereits positiv geprüft und zur Auszahlung an die L-Bank empfohlen worden. Damit habe allein die Handwerkskammer Ulm insgesamt 52,2 Millionen Euro an Fördersummen bearbeitet und als Soforthilfe in die regionalen Handwerksbetriebe empfohlen.

Rund zwölf Prozent der Anträge stammen aus dem Alb-Donau-Kreis, neun Prozent aus dem Stadtkreis Ulm, elf Prozent aus dem Kreis Biberach, acht Prozent aus dem Kreis Heidenheim, fast 21 Prozent aus dem Ostalbkreis, knapp 17 Prozent aus dem Bodenseekreis und 22 Prozent aus dem Landkreis Ravensburg. Zu den Gewerken, die am stärksten betroffenen sind und Anträge auf Soforthilfe gestellt haben, gehören Friseure, Kosmetiker, Kfz-Betriebe, Gebäudereiniger, Elektrotechniker, Fliesenleger, Bäcker und Fotografen. „Die Zeit der Zuschussverteilung sollte nun zu Ende gehen. Die Zuschüsse waren wichtig für die schnelle Sicherung. Jetzt brauchen wir aber Signale nach vorne, ohne Geld zu verschenken“, so Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Es sei jetzt ein günstiger Zeitpunkt für die Politik, private und öffentliche Aufträge zu ermöglichen und anzureizen, schreibt die Handwerkskammer Ulm. Aufträge seien besser als Zuschüsse oder reine Finanzspritzen, für die es keine Gegenleistung gibt. Investitionsanreize für Verbraucher seien gleichzeitig ein Ankurbeln der Konjunktur im Land. Weil Handwerksbetriebe Arbeitgeber und Steuer- und Sozialabgabenzahler sind.“ Deshalb setzt sich die Handwerkskammer Ulm für einen zeitlich befristet erweiterten Steuerbonus ein. Wer Handwerker beauftragt, solle die Kosten direkt von der Steuerlast absetzen können – über einen eigenständigen Bonus mit Höchstbetrag von 12 000 Euro auf nicht allein haushaltsbezogene Leistungen. Die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen gibt es bereits, sie ist aber auf 20 Prozent der Arbeits- und Fahrtkosten und maximal bis 1200 Euro pro Jahr auf haushaltsbezogene Leistungen beschränkt.

Die Handwerkskammer unterstützt zudem das Land Baden-Württemberg in den Überlegungen für ein Investitionsprogramm für Kommunen. So könnten auch klamme Gemeinden an bestehenden Aufträgen festhalten und notwendige Investitionen in ihre Infrastruktur vornehmen. „Wir müssen uns um die Kommunen mühen, denn sie tragen viel Stabilität in unser lokales Handwerk. Wir freuen uns, dass der Sachverständigenrat diese Position des Handwerks bestätigt und öffentliche und private Investitionen anreizen will“, sagt Mehlich.