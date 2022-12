Hilfe bei Arzneimittelversorgung bleibt ein dringendes Anliegen

Danke der Spenden ist die Arzneibrücke Ehingen-Kinshasa in der Lage gewesen, auch im schwierigen Jahr 2022 Medikamente für den Krankenhausverbund in Kinshasa-Kisenso und das Urwaldhospital in Vanga zu finanzieren. Darauf weist der Verein in einer Mitteilung hin. Vanga liegt rund 300 Kilometer östlich von Kinshasa, und die Arzneimittelversorgung ist nach wie vor und absehbar auch in der weiteren Zukunft ein schwieriges und äußerst dringendes Thema in der Demokratischen Republik Kongo. Von Bruder Dr. Friedhelm, der im Auftrag der Christusträger seit 27 Jahren in Vanga Kinderarzt ist und mit dem die Arzneibrücke regelmäßig in Kontakt steht, erhielt der Ehinger Verein die aktuelle Information, dass zur prekären medizinischen Situation ein großes Hungerproblem, wie in weiteren Teilen Afrikas, hinzugekommen ist. Der Kongo zählt weltweit zu den ärmsten Ländern nach Berechnungen der UN und hat dringend Hilfe notwendig. Die Arzneibrücke hofft, dass sie weiterhin Unterstützung erfährt und dass damit unbürokratische und effektive Hilfe bei der Arzneimittelbeschaffung für die Krankenhäuser durch die Arzneibrücke im Rahmen ihrer Möglichkeiten geleistet werden kann. Spenden sind möglich auf folgende Konten: VR-Bank Alb-Blau-Donau DE96 6006 9346 0550 9990 00; Sparkasse Ehingen DE55 6305 0000 0009 3151 50; Donau-Iller Bank DE12 6309 1010 0612 0120 00. Nähere Infos zum Verein gibt es auf www.arzneibruecke.de.