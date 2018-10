Hieronymus Winckelhofer: Ein Wohltäter der Stadt Ehingen

Einen besseren Platz als die Spitalkapelle hat man für die Ausstellung über Hieronymus Winckelhofer nicht finden können, war doch der Priester und Jurist ein großzügiger Stifter des Heilig-Geist-Spitals und Wohltäter seiner Bewohner.

Jetzt sind zahlreiche Originaldokumente über diese Stiftungen in Vitrinen in der Spitalkapelle zu sehen, aber nur vier Wochen lang, dann werden die 500 Jahre alten Dokumente durch Kopien ersetzt, weil ihnen zu viel Licht und Feuchtigkeit schaden könnte. Mit Musik aus dem Gloggauer Liederbuch von 1480 hat der Flötenkreis um Andrea Linz auf die Zeit Winckelhofers eingestimmt und einen Bogen gespannt bis in die Moderne.

„Hieronymus Winckelhofer ist durch Forschungen von Josef Hehle fest im Bewusstsein der Ehinger verwurzelt“, erklärte Stadtarchivar Ludwig Ohngemach bei der Ausstellungseröffnung. 1469 in eine wohlhabende Familie hineingeboren, studierte Winckelhofer Jura und Theologie. Er war für seine Zeit hochgebildet, besaß 72 Bücher, damals eine Kostbarkeit. Er war Notar, Jurist und Priester und verfügte über Verbindungen in die höchsten Gesellschaftsschichten, war Hofkaplan bei Kaiser Maximilian, Domherr von Pfalzgraf Steinberger. Als Stifter hatte Winckelhofer unerschöpfliche Möglichkeiten. Zahlreiche Stiftungsurkunden in der Ausstellung bezeugen das, „woher das Geld kam, weiß man nicht“, sagte Ohngemach. 33 Stiftungen, die Hälfte davon zugunsten von Ehingen, sind bekannt. Umfangreiche Gelder kamen dem Spital zugute. Die Sorge um das eigene Selenheil und das seiner Angehörigen war ein zentrales Anliegen seiner Handlungen. Die so bedachten Armen sollten im Gebet um sein ewiges Leben bitten.

Seine Tätigkeit als Notar kann man an den Vorkehrungen zu den Stiftungen erkennen, waren sie doch sorgfältig aufgelistet und ließ Winckelhofer sie doch immer von allerhöchster Stelle beglaubigen. Von Winckelhofer gab es eine Stiftung für das Stipendium von bedürftigen Studenten und eine für die Mitgift von „tugendsamen“ Jungfrauen – immer mit bestimmten Auflagen, einen Teil des Geldes zurückzuzahlen. 1504 bekam der Pfleger vom Heilig-Geist-Spital 100 Gulden, von deren Zinsen sollten an fünf Donnerstagen im Jahr Arme, die an diesem Tag zur Kommunion gingen, ein halbes Pfund Kalb- oder Hammelfleisch bekommen.

Die Erinnerung an den Wohltäter der Stadt ist lebendig geblieben, in der Annakapelle in St. Blasius hat er ebenso seine Spuren hinterlassen wie im Rathaus. Fastentücher, die mit Bildern der Passion den Altar in der Fastenzeit verdecken wie aus St. Peter und Paul in Berkach, tragen den Namenszug von Winckelhofer und sind jetzt ebenfalls in der Spitalkapelle ausgestellt.

Die Straße, die nach Winckelhofer benannt wurde, kennt in Ehingen jedes Kind. Demnächst will Ohngemach eine thematische Stadtführung zu Spuren von Winckelhofer anbieten.