Hier wird notleidenden Katzen geholfen – und das seit 25 Jahren

Die Katzenhilfe Ehingen lädt für Samstag, 29. Juni, ab 13 Uhr zu ihrem vierten Katzenhausfest ein und bietet Interessierten und Katzenfreunden die Möglichkeit, sich bei einer Führung oder auch im Gespräch über den Verein, das Katzenhaus und seine haarigen Bewohner zu informieren. Während seines 25-jährigen Bestehens haben der Verein und seine ehrenamtlichen Helfer bereits so einiges erlebt – Besucher dürfen daher gespannt sein auf eine Reise durch die Geschichte der Katzenhilfe in Ehingen. Es wird eine Collage geben, einen Bücherflohmarkt und eine Cocktailbar. Mit etwas Glück besteht auch die Aussicht auf den Hauptgewinn bei der Tombola. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen sowie Leckereien vom Grill. Das Fest findet bei jedem Wetter in der Murrengasse 23 in Ehingen statt. Die Ehinger Katzenhilfe erreicht man zudem täglich ab 16.30 Uhr telefonisch unter der Nummer 07391/770 88 65 oder auch per E-Mail unter info@katzenhilfe-ehingen.de