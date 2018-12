Hier wird Kaputtes wieder heil

Reparieren statt Wegwerfen: Unter diesem Motto startete Mitte September in Ehingen im Bürgerhaus Oberschaffnei das Reparatur-Café. Unter dem Dach des DRK-Kreisverbandes Ulm und in Kooperation mit der Lokalen Agende Ehingen haben 15 ehrenamtliche Mitarbeiter – drei Frauen und zwölf Männer – die Arbeit im Reparatur-Café Ehingen aufgenommen. Am vergangenen Dienstag war der letzte der sieben Öffnungstage im Jahr 2018 – ein guter Grund, eine Bilanz zu ziehen.

An sieben Öffnungstagen des Reparatur-Cafés Ehingen kamen Anfragen zu 164 Reparaturgegenständen, das sind pro Termin 24. Nur bei 35 Gegenständen mussten die ehrenamtlichen Reparaturhelfer passen, eine Reparatur war nicht möglich. Das bedeutet, dass 129 Gebrauchsgegenstände nicht in den Müll gewandert sind, sondern weiter genutzt werden können. Somit hat das Reparatur-Café Ehingen eine Erfolgsquote von 79 Prozent erreicht. Bei 90 Reparaturanfragen konnte eine Reparatur sofort erfolgreich ausgeführt werden. In 39 Fällen wurde der Fehler gefunden und es mussten Ersatzteile besorgt werden, die dann selbst eingebaut werden konnten oder an einem nächsten Termin im Reparatur-Café eingebaut wurden.

Staubsauger und Fahrräder

Insgesamt waren es 61 verschiedene Reparaturgegenstände, die im Reparatur-Café in Ehingen zur Reparatur angefragt wurden. Die „Hitliste“ wird angeführt von 16 Kaffeemaschinen und -automaten, 13 Armbanduhren, jeweils zehn Nähmaschinen und Radio/CD-Geräten, neun Staubsaugern, acht Fahrrädern, acht Küchenmaschinen und Handrührgeräten und sieben Bügeleisen beziehungsweise Bügelstationen. Zudem konnten drei Kleidungsstücke repariert werden.

Egal, was kommt: Hier kümmern sich die Reparaturhelfer um ein defektes Bügeleisen. (Foto: SZ- dtp)

Dies alles war nur möglich durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Ehingen bei der Einrichtung des Reparatur-Cafés mit Werkzeug und Schränken und der Vorfinanzierung von Verbrauchsmaterial durch das DRK. Als sehr gut geeignet hat sich das Domizil Bürgerhaus Oberschaffnei herausgestellt, da es gut erreichbar ist und ausreichend Platz für die Reparaturaktivitäten bietet. Auch hier unterstützt die Stadt Ehingen das Reparatur-Café mit der kostenfreien Überlassung der Räume für den Betrieb.

Entscheidend für den Erfolg war und ist das hohe Engagement, verbunden mit ausgezeichnetem fachlichem Können der 13 aktiven Reparaturhelferinnen und Helfer die in circa 500 Einsatzstunden das Reparatur-Café Ehingen aufgebaut und mit Leben gefüllt haben. Mit Spenden in Höhe von 785 Euro tragen die Besucher des Reparatur-Cafés Ehingen dazu bei, dass das Reparatur-Café finanziert werden kann. Weitere Spenden sind auch nötig, um die Ausstattung mit Werkzeug und Material ausbauen zu können. Herzlich willkommen sind auch weitere ehrenamtliche Reparaturhelferinnen und Helfer, die das Team verstärken können.