Hier liegen die Problemstellen auf Ehingens Schulwegen

Elterntaxis, Zebrastreifen und Unterführungen: Darüber haben Vertreter der Polizei, der Schulen, der Stadtverwaltung und der Lokalen Agenda am Mittwoch in Ehingen diskutiert und Ideen entwickelt. Der zweite Fußverkehrs-Check im Rahmen des Projekts „Morgenluft“ der Lokalen Agenda Ehingen führte durch die Gebiete Wenzelstein und Längenfeld. In einem Workshop hatten Bürger Problemstellen benannt, die nun in Augenschein genommen wurden.

Raumplaner Johannes Lensch leitete den Fußverkehrs-Check, den das Verkehrsministerium Baden-Württemberg in Ehingen und sieben weiteren Kommunen fördert. Der Verkehr zu Fuß solle dadurch gestärkt werden, erklärte er. Die Zahl der Verkehrstoten im Auto gehe zurück, die Zahl der tödlich verunglückten Fußgänger hingegen bleibe gleich. „Dagegen wollen wir was tun.“ Der Schwerpunkt in Ehingen liege auf Wunsch der Stadt auf den Schulwegen.

Ab 40 Sekunden steigt das Risiko drastisch, dass der Fußgänger bei Rot geht.“

Erste Station war die Altsteußlinger Straße, an der Bushaltestelle, auf Höhe der Geierstraße. Ist der Übergang an der richtigen Stelle oder sollte er weiter runter? Was man sehe, sei so erst kürzlich gestaltet worden, sagte Werner Bolach von der Straßenverkehrsbehörde. Die Situation sei übersichtlich. Dem stimmte Dietmar Moll vom Polizeipräsidium Ulm zu. Also ging es weiter – zur Ampel. Sie laufe zu unzuverlässig, sei angemerkt worden. Wichtig sei auch, wie lange es dauere, bis sie auf Grün springt, betonte Johannes Lensch. „Ab 40 Sekunden steigt das Risiko drastisch, dass der Fußgänger bei Rot geht.“ Stadtbaumeister Andreas Erwerle erklärte, es komme vor, dass der Schalter mal nicht funktioniere, wenn jemand grob mit ihm umgehe. „Wenn der Schaden nicht gemeldet wird, kann es dauern, bis er behoben ist.“

In der Sackgasse wird es eng

Mehr Handlungsbedarf sahen die Teilnehmer bei der dritten Station: In der Sackgasse zwischen Realschule, Kindergarten und Bumis. Das Problem seien hier die Elterntaxis, die reinfahren, Kinder abliefern und den selben Weg wieder herausfahren. Hinzu komme der Anlieferverkehr, da könne es eng werden, schilderte Schulleiter Alexander Bochtler. Für die 50 Lehrer werde es da auch knapp mit Parkplätzen. Möglichkeiten, die Verbesserungen bringen könnten, wurden durchgespielt: Würde es helfen, den Anlieferverkehr erst ab 10 Uhr zu erlauben? Sollten Parkplätze gegen Bauelemente ausgetauscht werden? „Die Parkplätze gehören zum Haus“, schränkte Werner Bolach ein. Polizist Dietmar Moll stellte Überlegungen an, ob ein verkehrsberuhigter Bereich in der Sackgasse sinnvoll wäre und Verengungen, sodass der Verkehr nur in eine Richtung verlaufen könnte. Parken sei dann nur nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt. Den Lieferverkehr könne man in der Zeit zwischen 7 und 9 Uhr einschränken.

Weiter ging es zur Einmündung der Straße Schlaufenbühl auf die Altsteußlinger Straße. Wie ist das Überqueren der Altsteußlinger Straße hier möglich, war die Frage. Eine Querungshilfe mit einer Insel in der Mitte wurde als Möglichkeit eingebracht. Die Bucht für eine einst geplante, aber nie realisierte Bushaltestelle könne dabei als Fahrbahn genutzt werden.

Dass Schilder und Markierungen nicht immer die beste Lösung sind, darauf wies Polizistin Ulrike Renz bei der Einmündung der Straße Stundenstein auf Schlaufenbühl hin. Solche Maßnahmen könnten der Gewöhnung der Kinder an den Verkehr entgegenstehen.

Überqueren der Straße ist ein Problem

Die nächsten Stationen lagen rund um das Längenfeld-Schulzentrum. Auch im Wittumweg würde es eng, wenn Schüler, die mit dem Bus kommen, auf Autos stoßen, schilderte Julia Burger, kommissarische Schulleiterin der Hermann-Gmeiner-Schule. Ein Problem sei das Überqueren der Straße, sagte sie. Ein Zebrastreifen sei hier wegen der Kurve aber nicht möglich, erklärte Dietmar Moll. Johannes Lensch brachte die Möglichkeit von Zonen für Elterntaxis ein, die aber mindestens 200 Meter von der Schule entfernt eingerichtet werden, damit die Schüler zumindest noch ein bisschen zu Fuß gehen. „Da bin ich eindeutig dagegen“, sagt Polizistin Ulrike Renz. Denn so bringe man die Elterntaxis nicht zum Verschwinden.

Am Ende steht die Abstimmung mit der Stadt“

Nächste Problemzone: auf der anderen Seite der Schule auf der Straße Buchhalde. Auch hier werde es morgens eng, wenn Eltern ihre Kinder in die Schule und den angrenzenden Kindergarten bringen, erklärte Schulleiter Max Weber. Hier sah man eine Möglichkeit, die Flächen mit den Zick-Zack-Markierungen zu erhöhen und mit Schwellen zu verstärken. Außerdem könne man die Fahrbahn verengen.

Querung auf der Unterführung

Auf der Albstraße entwickelte man schräg gegenüber der Pizzeria die Idee, eine Querung über der Unterführung möglich zu machen. Denn diese bedeute für Fußgänger einen Umweg, für Mütter mit Kinderwagen eine große Anstrengung und für manche auch eine Überwindung, weil der Weg sehr verdeckt und dunkel sei. Damit man genug Übersicht habe, müsste das Parken recht und links allerdings eingeschränkt werden.

Viele Ideen wurden beim Fußverkehrs-Check entwickelt. Anfang des kommenden Jahres werde er einen Bericht fertig haben, kündigte Johannes Lensch an. Noch in diesem Jahr soll es zuvor einen Workshop geben, in dem die Ideen von den nun zwei zurückliegenden Fußverkehrs-Checks durchgesprochen werden. „Am Ende steht die Abstimmung mit der Stadt“, erklärte der Raumplaner.

