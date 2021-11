Jeweils 4900 Euro haben die lokalen Projekte im vergangenen Jahr aus dem Gesamttopf der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ erhalten. Bevor am kommenden Samstag die neue Auflage der Spendenaktion startet, gibt es hier einen kurzen Überblick, wie die Spenden aus dem Vorjahr verwendet wurden.

Die Freude bei der Arzneimittelbrücke Ehingen-Kinshasa war im Januar groß, als sie von dem Geldsegen erfuhr. „Das haut mich von den Socken“, war die Reaktion des Vorsitzenden Jürgen Abele, verbunden mit einem Dank an alle, die bereit waren zu spenden. Mit dem Geld wurden dringend benötigte Medikamente beschafft, die Menschen in Kisenso und Vanga helfen. Besonders Insulin, Penicillin und weitere Medikamente des täglichen Bedarfs werden vor Ort dringend benötigt.

Zum wiederholten Mal hatte auch der Verein Wegive des Ehingers Karl Glöckler von Spenden profitiert. Die Ehrenamtlichen machen sich für den Bau eines Berufsausbildungszentrums in New Yakasi in Ghana stark. In diesem Jahr wurde unter anderem ein Wasserhaus fertiggestellt. Der Bau des Zentrums läuft schon seit 2018, seitdem haben die Menschen vor Ort mit dem Geld aus Deutschland viel auf die Beine gestellt, doch es gibt noch weitere Projekte wie beispielsweise Unterrichtsräume für Berufsschulklassen.

Geld floss auch nach Äthiopien. Dort machen sich die heiligen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul aus Untermarchtal seit vielen Jahren für Frauen stark, die kaum Chancen auf Bildung und Teilhabe haben. Sie werden in Workshops weiterqualifiziert, damit sie sich wehren können und ihr Einkommen steigern.

Im Kongo sind auch die Malteser aus Ehingen seit mehr als zehn Jahren aktiv. Damals ließ sich der Ortsbeauftragte, Paul H. Guter, von der Notwendigkeit einer Kirche überzeugen. Inzwischen wird ein zweites Schulgebäude gebaut. In dieses floss auch das Spendengeld der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. 60 000 Euro soll der Bau insgesamt kosten.