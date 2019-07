Hier gilt jetzt Tempo 30

Im Ehinger Stadtteil Berkach gilt seit Mittwoch eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Das teilt die Stadt als Straßenverkehrsbehörde mit. Die Geschwindigkeitsbeschränkung war im Rahmen einer öffentlichen Verkehrsschau Mitte April vereinbart worden.

Mit der Ausweisung als Tempo 30-Zone ändern sich auch die Vorfahrtsregeln: Ab sofort gilt überall „Rechts vor Links“ insbesondere auch an der Einmündung des Peter-und Paul-Weges in die Allmendinger Straße.

„Für eine angemessene Eingewöhnungszeit haben wir den Hinweis ,Vorfahrt geändert’ aufgestellt, um auf die neue Situation aufmerksam zu machen“, erläutert Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener. Baudezernent Andreas Erwerle hat zeitgleich den Bauhof mit der Entfernung der weißen Randmarkierung im Einmündungsbereich beauftragt.

Geschwindigkeitsbeschränkung gilt in der gesamten Ortschaft

Die Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkung gilt in der gesamten Ortschaft bis zur Einmündung in die Rosenstraße. Diese ist auch weiterhin als Haupterschließungsstraße ausgewiesen. Zur sicheren Querung zwischen Berkach und dem Krokusweg soll hier in Kürze jedoch noch ein Fußgängerüberweg angelegt werden, sobald die baulichen Voraussetzungen an dieser Querungsstelle geschaffen sind, so die Stadtverwaltung.

Um der Geschwindigkeitsbegrenzung wirksam Nachdruck zu verleihen, hat die Stadt Ehingen im Bereich der Ortslage auch Geschwindigkeitskontrollen angekündigt.

