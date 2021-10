Hier entstehen zwölf neue Bauplätze

Zwölf neue Bauplätze entstehen im Dächinger Baugebiet Harmelau bei der jetzt anstehenden Erschließung eines weiteren Abschnitts im Bereich der Straße Rotenberg, gab Ortsvorsteher Alfons Köhler im Rahmen der Ortschaftsratssitzung bekannt. Kanal- und Wasserversorgungsrohre werden noch dieses Jahr verlegt, Randsteine und Gehweg werden im kommenden Frühjahr angelegt.

Auf jedem der neuen Baugrundstücke wird zum Auffangen des Regenwassers eine Zisterne eingerichtet. Nach der Verlegung von Gasleitungen und Glasfaserkabeln im Bereich Hagäcker in den vergangenen Wochen und der bevorstehenden Erschließung im Endbereich der Dreikreuzstraße wird allen Haushaltungen die Möglichkeit eines schnellen Internetanschlusses zur Verfügung stehen.

Neuer Sammelplatz für Grüngut

Beim Gewerbegebiet am Ostrand des Dorfs legt das Landratsamt nach Auskunft des Ortsvorstehers eine Grüngutentsorgungsdeponie für die Ehinger Alb an. Betreut wird sie von der Stadt Ehingen. Köhler informierte über eine Nutzungsvereinbarung zum Feldweg in Richtung Hochdorf. Im Waldbereich dürfen landwirtschaftliche Fahrzeuge, aber keine Personenkraftwagen verkehren. Weniger Verschmutzungen von Feldwegen als in den vorausgegangenen Jahren hat die Ortsverwaltung festgestellt. Künftige Verunreinigungen werden nach einem Beschluss des Ortschaftsrats den Verursachern in Rechnung gestellt.

Kindergarten wird erweitert

Ein neues Vierfamilienhaus gegenüber der Einmündung des Lehenwegs bringt Parkplatzprobleme mit sich. Um die Fahrbahn im Kurvenbereich von parkenden Fahrzeugen freizuhalten, legt die Ortsverwaltung dem Eigentümer des Gebäudes die Bereitstellung von Parkmöglichkeit auf seinem eigenen Grundstück nahe. Für eine vierte Kindergartengruppe wird in dem ursprünglich als Wohnung vorgesehenen Gebäudeteil des Kindergartens Raum geschaffen.

Dem Musikverein als bisherigem Nutzer steht ein Zimmer zu Einzel- und Gruppenproben weiterhin zur Verfügung. Einstimmig befürwortete der Ortschaftsrat den Antrag einer Verkehrsschau zur Prüfung der Notwendigkeit einer gekennzeichneten Fußgängerquerung in der Ziegelstraße.