Hier bleiben die Corona-Tests vorerst kostenlos

Die Corona-Teststrategie der Bundesrepublik ändert sich ab dem 1. Juli. Die Bürgertests an den diversen Teststationen sollen ab Juli drei Euro Eigenanteil kosten. Ausnahmen hier gelten lediglich für Risikogruppen. Der Ehinger Julian Hagel, der die Station in Ehingen bei Bottenschein und in der Schelklinger Konradistraße betreibt, will seine Tests weiterhin kostenlos für alle anbieten.

Reibungsloser Übergang

Kostenlose Schnelltests sollen künftig weiter für vulnerable Gruppen möglich sein, darunter auch Kinder bis fünf Jahre, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft und Besucher von Kliniken und Pflegeheimen. „Um einen einfachen und reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werden wir an unseren Teststationen Ehingen bei Bottenschein und in Schelklingen zunächst keinen Selbstanteil berechnen.

Somit bleiben die Bürgertests für alle Personen an unseren Stationen zunächst weiterhin kostenfrei. Hierbei wollen wir den Bürgern jegliche Unsicherheit nehmen“, erklärt Julian Hagel. Der Teststationen-Betreiber merkt indes, dass die Zahl der Testungen an seinen Stationen in den vergangenen drei Wochen wieder enorm zugenommen hat.

„Es lassen sich wieder weitaus mehr Menschen testen und es sind auch immer mehr Menschen wieder positiv. Die Fälle steigen seit drei Wochen wieder enorm an, vor allem bei Urlaubern merken wir das extrem“, so Hagel.