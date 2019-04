Hier bekommen Unternehmer Antworten auf schwierige Fragen der Digitalisierung

Rund 1800 Unterschriften haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Kein Rasthof B 30 Nord“ am Donnerstag beim Bürgermeisteramt abgegeben. Nun hoffen sie auf einen schnellen Bürgerentscheid – am liebsten schon beim Urnengang zur Kommunalwahl am 26. Mai. Das erklärten die Rasthofgegner beim Pressegespräch am Freitag im Hotel Kreuz in Mattenhaus. Die Stadt erteilt dem kurzfristigen Termin auf SZ-Nachfrage aber eine klare Absage.

„Ich finde es beachtlich, dass wir in vier Wochen 1800 Unterschriften gesammelt haben“, betonte Alexander ...