Hier öffnet eine neue Postfiliale

Das alljährliche Sommerfest von „1234.... mein Tier“ in Ehingen ist am Samstag, 6 Juli. Dieses Mal ist es ein besonderes Sommerfest, denn es wird gleichzeitig das zehnjährige Bestehen des Zoo-Fachmarkts für Tiernahrung und Zubehör sowie die Neu Eröffnung der Postfiliale und Lotto-Annahmestelle gefeiert.

„Das zehnjährige Bestehen sehe ich als Dankeschön an unsere treuen Kunden, die uns in all den Jahren unterstützt haben. Wir freuen uns aber natürlich auch über jeden Neukunden, der diese Feierlichkeit nutzen möchte, um uns kennenzulernen", sagt Jochen Seefelder, Inhaber von „1234....mein Tier.“

„Zur Lotto und Postannahmestelle wurden wir durch die Schließung bei Flohr/Wenzelstein von den Agenturen angesprochen. Wir zögerten nicht lange und sagten selbstverständlich gerne zu. Zum Einen haben so die Wenzelsteinanwohner weiterhin die Möglichkeit, ihre Postgeschäfte wie gewohnt zu erledigen und zum Anderen gibt es die Möglichkeit, weitere Kunden zu gewinnen“, fügt Seefelder hinzu.

Rund 900 Quadratmeter Fläche

Nicht nur auf den rund 900 Quadratmeter Fläche des Zoo-Marktes wird ein breit gefächertes Sortiment rund ums Haustier wie Hunde, Katzen, Vögel, Fische oder anderen Vierbeinern und speziellen Jubiläums-Zubehörschnäppchen angeboten, sondern auch im Freien wird den Besuchern ein tolles Rahmenprogramm präsentiert .

„Wir konnten Graf aus Allmendingen mit seiner Pferdekutsche organisieren und bieten kostenlose Kutschfahrten an. Für die Kinder gibt es Tattooschminken und eine Hüpfburg. Das Lottomobil wartet mit tollen Überraschungen und es wird für alle, die ihr Glück an der Torwand probieren möchten, tolle Preise geben bis hin zu einem 100 Euro Einkaufsgutschein". Auch für Verpflegung ist bestens gesorgt. Neben Weißwurst-Frühstück und Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr erhalten alle Gäste einen Gratis Sommercocktail.

„Rückblickend auf zehn Jahre 1234.... mein Tier kann ich folgendes sagen“, so Seefelder, „uns war es immer wichtig, unseren Kunden ein guter Berater zu sein. Durch unsere Erweiterungen mit der Aquaristik-Abteilung und unserem Fellstüble, haben wir unser Angebot ausgebaut und fahren mit den nächsten Dienstleistungsangeboten, Post und Lotto, auf dieser Erfolgspur weiter".