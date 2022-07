Hexen ehren Mitglieder auf ihrem Hexenball

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur ungewohnten Zeit mitten im Sommer trafen sich die Wilden Weiber zur Hexen-Gala, um 22 neue Hexen in ihren Reihen aufzunehmen. Motto- und standesgemäß schritten die festlich gekleideten Gäste auf dem roten Teppich zum Sektempfang, bevor Zunftmeister Alexander Fischer den Galaabend im schön dekorierten großen Saal der Lindenhalle eröffnete. Neben einem fantastischen Programm und mehreren Ehrungen für den langjährigen Zunftmeister Peter Oelmajer stand eine Vielzahl an Mitglieder-Jubiläen an.

Insgesamt waren es über 2100 Jubiläumsjahre aus den letzten zwei Jahren, die an diesem Abend geehrt wurden. Für zehn Jahre wurden Kim Binnig, Fabian Deckwitz, Jennifer Hoffstätter, Michael Knoll, Nadine Schliedermann, Miriam Schmiedeberg, Leonie Schmucker, Jennifer Hänn, Marcel Fieder, Shelley Nicole Gower, David Hamm, Barbara Hofherr, Charlotte-Valerie Ilmer, Alessio Raimondo, Katrin Jähnke und Jeanette Unsöld geehrt.

Und für 20 Jahre Marion Allgäuer, Kerstin Greß, Stephan Höchstädter, Beatrice Keller, Markus Tress, Sabine Benkendorf, Ulrike Geiger, Heike Hummel, Gerold Marquard, Ute Neumeister, Dirk Parchmann und Christina Binzer.

Seit 25 Jahren Mitglied sind Günter Baier, Barbara Domsch, Kerstin Ackermann, Elke Gröninger, Karin Lemmle, Philipp Ott, Heike Schirmer, Jürgen Schirmer, Uwe Schönfelder, Simone Knolly, Annette Ströbele, Diana Port, Alexander Fischer, Marc Link, Stefanie Weber und Anke Schelkle.

30-jähriges Jubiläum feiern konnten Angelika Aierstok, Thomas Brandenburg, Sandra Brotbeck, Iris Gfrereis, Claudia Bader, Mariana Kienle, Martina Scharl, Jeanette Wiegert-Schartmann, Evelyn Bayer, Susanne Binnig, Christine Fischer, Jasmin Hörmann, Sabine Mayr-Kießling und Eva-Maria Ott. Und seit 40 Jahren sind Michaela Hagel, Wolfgang Hagel, Ilona Pohl, Sigrid Speck, Heinz Binnig, Jürgen Gaus und Waltraud Hamm eine Ehinger Hexen.

Eine besondere Freude war es dem Zunftmeister Alexander Fischer mit Renate Hartmann, Isolde Hilbert, Wolfgang Mussotter, Barbara Brotbeck, Edda Knapp, Ursula Bäuerle, Anneliese Ott, Waltraud Schweitzer und Susanna Ramminger eine stattliche Anzahl an Hexen für stolze 50 Jahre Mitgliedschaft und sogar mit Peter Höchstädter und Marianne Jäger zwei verdiente Hexen für außergewöhnliche 60 Jahre Mitgliedschaft an diesem schönen Ballabend ehren zu können.