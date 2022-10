„Hervorragend“ in der Höchststufe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Oktober-Wochenende nahm der Musikverein Frankenhofen im Rahmen des Kreismusikfestes des Kreisverbandes Biberach in Zwiefaltendorf am dortigen Wertungsspiel teil. Am Sonntag-Vormittag stellten sich die 57 Musikerinnen und Musiker von der Alb in der Gemeindehalle in Unlingen erneut in der Kategorie 5 (Höchststufe) einer fachkundigen Jury. Der Musikverein Frankenhofen unter der Leitung von Josef Uhl konnte die Jury von ihrer Leistung durchweg mit beiden Konzertstücken überzeugen.

Am Nachmittag beteiligte man sich am Gesamtchor und Festumzug in Zwiefaltendorf. Nach dem Umzug folgte der große Regen, das tat aber der hervorragenden Stimmung im Festzelt keinen Abbruch. Spannung pur gab es bei der Wertungsspiel-Notenbekanntgabe, als Biberachs Kreisverbandsdirigent Bernd Biffar die Ergebnisse vorlas. Unter tosendem Beifall der Frankenhofer Musikanten verkündete er die Bestnote „Hervorragend“ mit 94,8 Punkten. Im Festzelt wurde anschließend das Ergebnis im Beisein einer großen Gratulantenschar gefeiert.