Herrenmannschaft des Golfclubs Donau-Riss steigt auf

Die Herren-Mannschaft des Golfclubs Donau-Riss spielt in der Saison 2019 nach einigen Jahren wieder auf Ebene der Deutschen Golfliga (DGL). Nach dem zweiten Platz in der Gruppenliga des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV) gelang dem Team des Rißtissener Golfclubs im Finale der Aufstieg in die Landesliga der DGL.

Nach dem Abstieg aus der Deutschen Golfliga 2014 sei die damalige Herren-Mannschaft auseinandergefallen, sagt Steffen Ilsanker, neben Philipp Reisser Kapitän des neuformierten Teams, das nun die Rückkehr perfekt machte. Ilsanker selbst war damals noch nicht dabei, kam erst später zum Golf und zum Golfclub Donau-Riss. Da fand sich eine Gruppe, die nicht nur in der untersten Liga, der BWGV-Gruppenliga, mitspielen, sondern über kurz oder lang in die DGL aufsteigen wollte. „Das war vom Club auch gwünscht“, sagt Ilsanker. Zusammen mit Reisser entwickelte er ein Konzept, das für die Teammitglieder unter anderem Pflichteinheiten mit dem Golf-Pro und Golf-Direktor des GC Donau-Riss, Florian Mödl, vorsah. „Einmal im Monat sollte man da sein, sonst wurde man für die Mannschaft nicht berücksichtigt“, so Ilsanker. Mödl sei dann auch bei der Proberunde vor jedem Spiel dabei gewesen, für Tipps und Verbesserungsvorschläge.

Ambitoniert trat das Team aus Rißtissen im Frühjahr zum Start der BWGV-Runde an. Platz zwei in der Gruppenliga mit fünf Mannschaften war das Ziel, um sich noch für das Finale des Baden-Württembergischen Golfverbands zu qualifizieren. 18 Punkte aus fünf Spieltagen reichten am Ende auch zu Platz zwei hinter dem favorisierten Golfclub Reischenhof aus Wain (22 Punkte) und deutlich vor den Teams aus Bad Saulgau (12), Teck (12) und Hohenstaufen (11) auf den weiteren Plätzen.

Dass es dann im Finale der zehn besten Mannschaften der Gruppenligen des BWGV zu einem der sieben Aufstiegsplätze in die DGL reichte, damit hatte man geliebäugelt, aber nicht gerechnet. „Das Niveau war extrem hoch“, sagt Ilsanker. „Aber wir wussten, dass, wenn jeder von uns eine sehr gute Leistung abruft, wir um Platz sechs oder sieben mitspielen könnten.“ Ohne sich unter Druck zu setzen, startete die Mannschaft aus Rißtissen in den Wettbewerb. „Wir haben uns gedacht, dass wir ja nichts zu verlieren haben“, so Ilsanker.

Einen Platz vor Reischenhof

Der GC Donau-Riss zählte am Ende auch nicht zu den Verlierern, sondern gewann die Startberechtigung für die DGL. Die Mannschaft (acht Spieler durfte man einsetzen, sieben kamen in die Wertung) belegte in Hechingen den siebten Platz und ließ den Golfclub Reischenhof hinter sich, der die Gruppenliga mit Donau-Riss zuvor dominiert hatte. Die Rißtissener, die in der Liga noch im Schnitt insgesamt 97 Schläger über Par (Professional Average Result, also ein durchschnittliches Profi-Ergebnis pro Spielbahn oder Loch) gelegen hatten, steigerten sich im Finale zu einer Saisonbestmarke von 80 über Par. Die achtplatzierte Mannschaft aus Wain benötigte mehr Schläge (95 über Par).

Von den Besten war der Golfclub Donau-Riss ein Stück entfernt – Sieger beim Finale wurde der GC Glashofen-Neusaß (47 Schläge über Par). Doch das spielte für die Mannschaft aus Rißtissen keine Rolle. Sie ist zurück in der DGL, und das früher als gedacht. Ilsanker: „Dass es schon im ersten Jahr nach der Neukonzipierung zum Aufstieg reicht – umso besser.“