Herren I des TC Ehingen mit viertem Sieg in Folge

Die Tennis-Herren I des TC Ehingen haben sich den Verbleib in der Oberliga gesichert. Der TC gewann am vorletzten Spieltag beim TC BW Vaihingen-Rohr mit 5:4 und liegen mit 4:2 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

TC BW Vaihingen-Rohr – TC Ehingen I 4:5. Die Ehinger stellten in den Einzeln die Weichen zum Sieg. Die Nummer eins des TC, der Tscheche Daniel Rola, setzte sich gegen den Letten Daniel Linkuns-Morozov in drei Sätzen durch – nach verlorenem ersten Durchgang (2:6) gewann Rola Satz zwei mit 6:2 und anschließend auch den entscheidenden dritten Durchgang mit 10:8. Ehingens Nummer zwei Karel Vesecky benötigte zwei Sätze für seinen Sieg gegen Pascal Streit (6:3, 6:3). Ebenfalls in zwei Sätzen erfolgreich waren gegen jeweils höher eingestufte Gegner die TC-Spieler an den Positionen drei und vier, Maximilian Boewer-Stelter (6:2, 6:1 gegen Alexander Gergic) und Christopher Waite (6:3, 6:2 gegen Jan Finckh).

Die Einzel-Begegnungen der Positionen fünf und sechs gingen an die höher eingestuften Spieler des Gastgebers: Alen Katusa besiegte Christian Piesker in zwei Sätzen (6:1, 6:4), Leon Brummer setzte sich gegen Philipp Kober in drei Durchgängen (6:4, 6:7, 10:3) durch. Die Entscheidung über den Mannschaftssieg fiel somit im Doppel, die Ehinger benötigten aus den drei Begegnungen einen Sieg. Dafür sorgten Boewer-Stelter/Waite, die gegen Gergic/Finckh klar in zwei Sätzen (6:2, 6:1) siegten. In den beiden anderen Doppeln gingen die Gäste leer aus: Rola/Vesecky (6:7, 3:6 gegen Linkuns-Morozov) sowie Piesker/Kober (3:6, 4:6 gegen Katusa/Brummer) verloren jeweils in zwei Sätzen. Somit stand unterm Strich ein knapper 5:4-Erfolg für die Herren I des TC Ehingen, der nach den Niederlagen an den ersten beiden Spieltagen zum vierten Mal in Folge die Oberhand behielten und sich vorzeitig den Verbleib in der Oberliga sicherten.

Ob für die Oberliga-Herren des TC noch ein fünfter Sieg hinzukommt, ist fraglich: Am letzten Spieltag am Sonntag, 21. Juli, empfängt der TC Ehingen den Cannstatter TC. Die Cannstatter sind Tabellenführer und bisher ungeschlagen und wollen am Sonntag die Meisterschaft in trockene Tücher packen. Der erste Aufschlag auf der Anlage des TC am Freibad ist um 10 Uhr.