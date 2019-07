Herren I der TG 83 verabschieden sich in AK-Bereich

Die Damen I Tennisgemeinschaft 83 Ehingen haben auch in ihrer letzten Begegnung in der Württembergstaffel ihre Stärke bewiesen und durch den Sieg beim TC Dobel die Verbandsrunde auf dem zweiten Tabellenplatz beendet. Die Herren I der TG 83 verabschieden sich aus der Herren-Bezirksliga und spielen künftig in der Altersklasse (AK) 30.

Im Auswärtsspiel beim TC Dobel I zeigten die Damen I TG 83 Ehingen erneut ihre Stärke. Durch den klaren 5:1-Sieg beenden die Damen die Verbandsrunde auf dem zweiten Platz. An Position eins spielte Lea Jauer, die deutlich mit 6:1 und 6:2 gewann. Auch Heike Zimmermann und Susanne Schöpfer kannten kein Pardon mit ihren Gegnerinnen, mit jeweils 6:0 und 6:0 gewannen sie ihre Einzel. Tanja Belthle gewann ebenfalls (6:3, 6:4). Die Doppelbegegnung an Position eins mit Lea Jauer und Heike Zimmermann brachte mit 6:1 und 6:3 einen weiteren Punkt. Das Zweierdoppel ging knapp mit 3:6 und 5:7 an den Gegner.

Die neu formierten Damen II sicherten sich den vierten Platz in der Tabelle der Kreisstaffel. Im letzten Heimspiel gegen Hüttisheim 1 wurden die ersten drei Einzelbegegnungen mit Zu-Null-Siegen für die TG83 gewertet, nachdem die Gäste eine fehlerhafte Mannschaftsaufstellung in den Spielbericht eintgetragen hatten. Das Ehinger Doppel Nicole Lindinger/Daniela Lenz gewann deutlich (6:2, 6:2). Der Spieltag endete mit einem Heimsieg 4:2. Es spielte noch für die TG 83 Tamara Scharl.

Mit einer 3:6-Heimniederlage gegen den SV Burgrieden beendeten die Herren I die Bezirksliga-Saison und dazu noch ihre Spielbeteiligung bei den Aktiven. Schon seit Längerem war geplant, künftig in der Altersklasse AK 30 aufzuschlagen. Im Einzel gewann Niko Thielemann mit 6:2 und 7:6, Tobias Götz sicherte den weiteren Punkt souverän mit 6:0, 6:0. Das Doppel Niko Thielemann/Ewald Fröhlich gewann deutlich mit 6:1, 6:0. Für Ehingen spielten noch Andreas Reinhold, Ralf Hinterreiter und Daniel Staiger. Beim anschießenden gemütlichen Zusammensein kam Wehmut auf, dass die doch langen gemeinsamen Spieljahre bei den Aktiven nun beendet sind. Das Team blickt auf die kommende Saison im AK30-Bereich und hofft auf neue sportliche Herausforderungen.

Die Herren II der TG 83 waren zu Gast beim SV Ringingen. Der an Position vier spielende Thomas Schulze holte den einzigen Punkt für Ehingen, er gewann sein Einzel 6:1, 6:4. Alle übrigen Spiele gingen verloren. In der Tabelle stehen die Ehinger auf Platz sechs vor Orsenhausen und Munderkingen II. Für die TG 83 spielten neben Schulze noch Tim Dittrich, Mario Beschorner, Daniel Joos und Ralf Lindinger.

Auf dem vierten Platz der Verbandsstaffel beendeten die Herren 65 die Runde. Der letzte Spieltag ging mit 4:2 an den TSV Langenau. Michael Hilzendegger, der an Position eins spielte, gewann sein Einzel im dritten Satz mit 3:6, 6:1 und 10:7. Den weiteren Punkt erreichte Otto Braig mit einem deutlichen Sieg (6:1, 6:3). Weiter spielten Bernhard Platt, Friedrich Scharl, Georg Gracias und Walter Schnee.

Im Auswärtsspiel der Junioren gegen den TSV Allmendingen hatten die Ehinger das Nachsehen. Die Allmendinger waren der jungen TG-Juniorenmannschaft beim 6:0 weit überlegen. Für die TG 83 spielten Joshua Hügle, Florian Fundel, Jan Luca Mauz, Paul Gröber und David Feldhahn.

Die Gemischten Knaben/Mädchen waren zu Gast beim TC Bad Saulgau I und verloren 1:5. Vorausgegangen waren sehr enge Matches. An Position eins gewann David Berger sein Einzel klar 6:0, 6:1. Hanna Hügle und Maren Lenz verloren jeweils im dritten Satz im Tiebreak. Auch das Doppel David Berger/Hanna Hügle verlor äußerst knapp (4:6, 6:7). Weiter spielte für Ehingen Mia Härle.