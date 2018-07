Herren 75 des TC Ehingen steigen in die Oberligastaffel auf

Die Herren 75 des Tennisclubs Ehingen haben den Aufstieg in die Oberligastaffel geschafft. Gegen den TC Weil im Schönbuch und gegen die TA Wernau gab es jeweils ein Unentschieden bei den Matches mit 3:3; die Mehrzahl der gewonnenen Spiele reichte den Ehingern zum jeweiligen Sieg. Der TC Sigmaringen und der TC Herrenberg wurden mit 5:1 und 4:2 besiegt, die TSG Backnang wurde sogar mit 6:0 geschlagen. Der TC Ehingen freut sich über den hervorragenden Erfolg seiner Herren-75-Mannschaft in der Verbandsstaffel und wünscht seinem Team auch in der Oberligastaffel viel Erfolg. Der Meistermannschaft gehören Peter Lampater, Karl-Heinz Pilz, Heinz Gapp, Reiner Scheuing, Walter Böttle und Willi Hörer an.