Hermann-Gmeiner-Schule verabschiedet Neuntklässler

Die Ehinger Hermann-Gmeiner-Schule ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Am Samstag hat sie mit einem Fest das Ende des Schuljahrs gefeiert.

Schöne Ereignisse nannte Rektorin Julia Burger bei der Begrüßung von Kindern und ihrer Familien in der Mensa zu Beginn des Programms die Verabschiedung der neunten Klasse und den Rückblick auf das zu Ende gehende Schuljahr. Sie erinnerte an einen gemeinsamen Wandertag, ein Muttertagsfrühstück, einen Ausflug zum Kletterwald und ihre kürzlich erfolgte Einsetzung als Leiterin der Schule.

Rhythmische Bewegung zu Musik führte eine Tanz-AG vor. Den Teilnehmern an den Bundesjugendspielen überreichte die Schulleiterin ihre Urkunden. die Klassen 3/4 und 6/7 präsentierten Früchte der Erde mit dem Gedicht „Weißt du, wie der Sommer riecht.“ Schüler der Klassenstufen vier bis sechs erheiterten mit dem Sketch „Kirschkuchen“.

Ein Höhepunkt des Programms war die Übergabe der Zeugnisse an sechs Neuntklässler. Dazu bat ihre Klassenlehrerin Marion König die Schüler Gülsenur Boylu, Mohammad Hadi Ali, Fabian Hotz, Vacip Moustafa, Kim Schabio und Jan Till an die Bühnenrampe. „Es hat viel Spaß gemacht, neun Jahre in der Hermann-Gmeiner-Schule zu sein“, beschrieb Schülersprecherin Kim Schabio die Zeit des Lernens in angenehmer Atmosphäre. Am Ende der Feier wurde Jugendbegleiterin Sigrid Halbherr von der Industrie- und Handelskammer verabschiedet.