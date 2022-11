Herbstferien am Wenzelstein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Team des QuartiersProjekts der Caritas Ulm-Alb-Donau hatte sein Herbstferienprogramm am Wenzelstein mit dem Thema „Rund um den Kürbis“, anschließend hat die Gruppe einen Imker in Allmendingen besucht. 45 Kinder haben erfahren, wie es in der „Bienenfabrik“ abläuft und wie der Honig von der Wiese auf den Frühstückstisch kommt. Herr Simurina hat sich viel Zeit genommen und alle Fragen beantwortet. Jedes Kind konnte noch ein Honigbrot probieren. Zum Schluss haben die Kinder je eine Packung Honigbonbons geschenkt bekommen.