Herbstbändelesturnier der TA Obermarchtal

In Obermarchtal wurde am Samstag, den 8. Oktober, das alljährliche Herbstbändelesturnier ausgetragen. Das Turnier stand in diesem Jahr unter dem Motto „Es geht tierisch ab – affenstarkes Tennis im Marchtaler-Zoo“. Die Spieler waren aufgefordert sich passend zum Motto zu kleiden. Bei herbstlichem Wetter spielten die Teilnehmer um Sachpreise und die goldene Ananas.

Mit acht Teilnehmern wurden insgesamt acht Spiele, zu je 20 Minuten, im Doppel-Mix ausgetragen. Die Sieger aus den Spielen erhielten einen Bändel. Mit insgesamt vier Bändele sicherte sich Tobias Bauer den ersten Platz. Mit drei Bändele spielte sich Katja Striegel auf den zweiten Platz. Den dritten Platz belegte Sarah Foydl mit ebenfalls drei Bändele.

Nach spannenden und lustigen Spielen ließen die Spieler den Abend und die Saison ausklingen.