Herausfordernder Aufstieg auf über 2000 Meter

Für 13 Männer der Abteilung Freizeitsport des ortsansässigen Sportvereins Herbertshofen ging es am Donnerstag, 30. Juni nach Schoppernau. Genauer gesagt nach Au zu dem fast schon zur Tradition gewordenen Hüttenaufenthalt. Das Highlight des Jahres begann für die Männer im besten Alter mit einem zünftigen Vesper, gesellschaftlichem Spiel und jede Menge lustiger Gespräche. Das Wetter wollte anfangs nicht so recht mitspielen, was den flexiblen Sportlern absolut nicht die Stimmung verderben konnte. So wurden kurzerhand die Karten gezückt oder entspannt die Auszeit genossen. Am Abend, nach einem kleinen Abstecher mit modernem Geocaching, gab es für alle Essen im Restaurant. Nach einem Karaoke Abend ging es am nächsten Morgen auf den Hausberg von Damüls - der Mittagspitze.

Der anstrengende und herausfordernde Aufstieg auf den Gipfel der Mittagspitze mit ihren stolzen 2095 Meter wurde mit einem Blick über den Bodensee, Shesaplana, Kanisfluh und zahlreichen weiteren Gipfel belohnt. Wie immer wurde auch bei dieser Tour an alle gedacht. Die ersten Meter wurden mit der Gondelbahn überbrückt. Wem der Aufstieg doch zu schwer war, konnte sich auf einer der zahlreichen Almen versorgen oder nur bei dem herrlichen Ausblick die Seele baumeln lassen.

Nach einem weiteren Vesper auf der Hütte und einer erholsamen Nach ging es für die Männer auch fast schon wieder nach Hause. Da alle im Besitz der Bregenzer Wald Karte waren, wurde am letzten Tag noch schnell der Diedamskopf erklommen. Wie immer auch bei dieser Tour unterstützt durch die ortsansässigen Gondelbetriebe. Auf dem Bergrestaurant gab es ein kleines Mittagessen und kühle Getränke. Nach der Talfahrt mit der Gondel machten sich dann alle auf den Heimweg.

Vier Tage, 13 Männer, größtenteils Selbstversorgung haben mal wieder bestens harmoniert. Auch in der Küche war zu jeder Zeit gute Laune und köstliches Essen anzutreffen. Der Abteilungsleiter Tobias Moll bedankte sich bei allen Teilnehmenden für das herrliche Wochenende und für den guten Zusammenhalt.