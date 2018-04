Helfer engagieren sich für Schutzhütte

In freiwilliger unentgelticher Leistung haben Dächinger Bürger und Kirchenchorsänger Konrad Schmucker und Bernd Sütel an sechs Wochenenden die Schutzhütte am Dächinger Sportplatz für ihre künftige Nutzung gerüstet. Außen brachten sie als Wetterschutz auf der Ostseite ein Schiebetor und auf der Südseite zwei Schiebeläden für die Fensteröffnungen an. Entlang der Innenwände legten sie mit der Rückseite verschraubte Sitzbänke an.

Die zur Befestigung am Betonsockel der Südseite benötigten Stahlträger bekamen sie von der Mundinger Firma Mundal geschenkt. Um den Raum vor Luftzug zu schützen, verkleideten die beiden Hobbyhandwerker die Innenwände mit Grobspanplatten, auch OSB-Platten, und sorgten mit einer kleinen Photovoltaikanlage dafür, dass die für die elektrische Beleuchtung benötigte Energie statt wie bisher durch einen benzinbetriebenen Stromerzeuger jetzt durch ein außen angebrachtes Photovoltaik-Modul und eine Speicherbatterie bereitgestellt wird.