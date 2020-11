Helfen bringt Freude: Projekte erhalten je 3600 Euro

Unter dem Motto „Helfen bringt Freude“ ruft die Schwäbische Zeitung seit 2016 jährlich zur Weihnachtsspendenaktion auf, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Vergangenes Jahr haben durch die vielen Spenden der Leserinnen und Leser alle vorgestellten Initiativen je 3600 Euro für ihre Projekte erhalten. Eine Rückschau.

Erfolgsquote ist hoch

Mehr als 270 Geflüchteten haben Ehrenamtliche im Bewerbercafé im Verschwörhaus in Ulm 2019 geholfen, sich auf freie Stellen in der Region zu bewerben. Die Erfolgsquote ist hoch. Sie liegt bei rund 45 Prozent, sagt Katharina Kleiner von der Caritas Ulm-Alb-Donau, die das Bewerbercafé in Kooperation mit der Stadt Ulm, dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit betreibt.

Arzneimittelbrücke Ehingen-Kinshasa

Direkt vor Ort will die Arzneimittelbrücke Ehingen-Kinshasa helfen. Die Arzneibrücke ist ein ökumenisches Projekt der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden mit dem Ziel, den katholischen Schwestern, die in Kisenso verschiedene medizinische Einrichtungen leiten, und den evangelischen Christusträger-Brüdern, die in Vanga in einem Hospital arbeiten, zu helfen. Dabei geht es um dringend benötigte Arzneimittel. Mehr als eine Million Euro an Spendengeldern konnte die Arzneibrücke in den vergangenen drei Jahrzehnten sammeln – Geld, dass schon viele Leben rettete.

Ecuador-Hilfe

Die Ecuador-Hilfe finanziert aktuell 100 Kindern der Don-Bosco-Schule in El Laurel den Schulbesuch. Zudem werden die Kinder, deren Eltern sich nicht um sie kümmern können, in einer Art Waisenhaus betreut, können dort ihre Hausaufgaben machen oder erhalten psychologische Betreuung. Zusätzlich unterstützt die Stiftung eine Klinik sowie Werkstätten. Im September regnete aus einem der noch aktiven Vulkane in der Gegend Asche auf die Felder und Dörfer der Bevölkerung vor Ort. Besonders arme Viehzüchter und Bauern wurden hart getroffen. Die Stiftung unterstützte vor Ort mit Lebensmittelspenden, heißt es auf der Homepage der Ecuador-Hilfe.

Vinzentinerinnen helfen in Tansania

In Tansania engagieren sich die Vinzentinerinnen des Klosters Untermarchtal seit vielen Jahren, denn die Situation vor Ort ist so schlimm, dass Schwester Anna-Luisa gar nicht weiß, wo sie anfangen soll. Besonders beschwerlich, aber lebensnotwendig ist die Versorgung mit Wasser, das mühsam über einen Schacht, der ständig versandet, geschöpft werden muss. Flusswasser ist aufgrund von Verseuchung durch Quecksilber nicht trinkbar, eine Aufbereitungsanlage wird von der Regierung nicht genehmigt. Die Versorgung mit sauberem Wasser und der Umbau einer Schule in ein Internat sind aber nur zwei der Projekte, die die Schwestern vor Ort in Angriff genommen haben.