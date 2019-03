Heiter geht es zu beim närrischen Empfang

„Herzlich willkommen zum doch stattfindenden Umzug“, begrüßte Zunftmeister Peter Kienle die Gäste beim närrischen Empfang in der Ehinger Linde vor dem Start des Umzugs. „Es ist doch prächtiges Wetter“, erklärte er. „Da haben wir schon schlechteres Wetter gehabt.“ In der Folge begrüßte er die Narrenfreunde und die „Prominenz“, die gekommen war.

„Die Freundschaft zu Munderkingen ist aus meiner Sicht nicht mehr steigerbar“, so Kienle. „Wir haben sogar ein identisches Fasnetsliederbüchle, nur mit einem anderen Text“, erklärte er mit einem Augenzwinkern. „Wir haben die schöneren Lieder drin“, begehrte Ralf Lindner, Zunftmeister der Trommgesellen, auf. Und das Schulaustreiben gebe es in Munderkingen schon seit dem Jahr 1969. „Hat es da schon Schulen in Munderkingen gegeben?“, konterte der Zunftmeister der Narrenzunft Spritzenmuck. Dann gab es Geschenke von der Munderkinger Zunft. An den Ehinger Oberbürgermeister, der ein nahezu DDR-reifes Ergebnis bei der Oberbürgermeisterwahl erzielt habe. Aber auch einen historischen Helm an die Ehinger Freunde, werden doch die Muckenspritzer 160 Jahre alt.

„Der Pfannamate kommt aus Kirchen“, stellte Zunftmeister Joe Betz von den Bürgeles-Hexa klar. „Ich weiß auch, wo er begraben ist, sage es aber nicht, weil Kirchen sonst zum Wallfahrtsort wird.“

In der Runde stellten sich auch die Oberelchinger Bobbele vor. Sie seien eine reine Frauengruppe, die sich stark macht gegen Gewalt und gegen K.-o.-Tropfen – ein Problem, das besonders Frauen betreffe.

Die Deich-Uschla aus Granheim sangen mit den Gästen das Uschl-Lied. Ebenso sangen die Kißlegger Hudelmale mit allen ihren Olympics-2019-Song.

Bei der Begrüßung der „Promis“ sprach Zunftmeister Peter Kienle mehrmals seinen Dank aus. Zum Beispiel in Richtung Bauhofleiter Walter Kreutle. „Was wären wir ohne den städtischen Bauhof?“ fragte Kienle und antwortete selbst: „Wir könnten keine Fasnet machen.“

Ein Dank ging auch an die Umzugssprecher, die ebenfalls von guter Technik profitieren würden, von der sich die Munderkinger Narren eine Scheibe abschneiden könnten, so Kienle.

Der Zunftmeister lobte des Weiteren Hilde Mattheis’ Mut, in Munderkingen ein Wahlkreisbüro zu eröffnen. „Der Ansturm gibt Ihnen ja recht“, erklärte er süffisant. Ein Lob ging auch an Manuel Hagel, weil er im Häs kam. Denn im Anzug müsse man sich stets Sorgen machen, dass er noch genügend Luft bekomme. Nicht zuletzt bedankte sich Kienle beim Leiter des städtischen Ordnungsamts Ludwig Griener. „Wir kriegen immer alles hin und haben auch Spaß dabei.“ Selbst für den Fall, dass Tiere beim Umzug verboten sind – Griener habe bereits klargestellt: Der Groggadäler ist kein Tier!