Heimwettkampf des SSV Ehingen

Die Luftgewehrschützen des SSV Ehingen sind am Sonntag, 11. November, Gastgeber eines Wettkampftages in der Bezirksoberliga. Dabei stehen der Ehinger Mannschaft zwei Wettkämpfe bevor: Zum Auftakt um 9.45 Uhr treten der SSV und der SV Oberteuringen gegeneinander an und in der letzten Begegnung des Tages ab 14.45 Uhr kommt es zum Duell des SSV mit dem Team der Schützenabteilung Albeck. Die Begegnungen dazwischen sind ohne Ehinger Beteiligung: Um 11.45 Uhr sind die SAbt Albeck und der KKSC Steinach dran, anschließend ab 13.45 Uhr kämpfen Steinach und Oberteuringen um den Sieg.

Drei Wettkämpfe hat der SSV Ehingen im Rundenwettkampf der Bezirkoberliga 2018/19 bereits hinter sich, alle mit knappen Ergebnissen: Bei der SSVng Sigmaringendorf und bei der KKSC Steinach unterlag der SSV mit 2:3, gegen den SV Altheim/Weihung II gab es einen 3:2-Erfolg. Somit belegen die Ehinger derzeit Rang sechs in der Tabelle.