Heimvorteile reichen nur zu Unentschieden

Die TSG Ehingen hat es am Donnerstag vorgemacht. Die übrigen drei Bezirksligisten aus der Region haben ebenfalls in Heimspielen nur Unentschieden erreicht. Besonders bemerkenswert an diesem dritten Spieltag waren die hohen Siege des TSV Riedlingen und der Sportfreunde Hundersingen. Der SV Uttenweiler kam schon zum zweiten Mal auf eigenem Platz über eine Punkteteilung nicht hinaus.

SG Öpfingen - SV Hohentengen 3:3 (1:0). - Tore: 1:0 Andre Braig (33.), 1:1 Fabian Beckert (47.), 1:2 David Löffler (49.), 2:2 Johannes Striebel (50.), 2:3 Manuel Sommer (53.), 3:3 Robin Stoß (55.). - „Die SG Öpfingen hat es versäumt, in der ersten Halbzeit klare Torchancen zu nützen“, sagte Pressewart Patrick Rieder. Kurios war die Zeit zwischen der 49. und 55. Minute, als es hin und her ging. Das Spiel war über weite Strecken zerfahren und die Gastgeber konnten nicht an die guten Leistungen der beiden Spiele zuvor anknüpfen. „Das Remis war letzten Endes gerecht“, so Steffen Lehmann.

SG Altheim - SG Blönried/Ebersbach 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Marian Simurina (20.), 1:1 Jakob Weiß (50.). - Die Gastgeber gingen nach einem schönen Spielzug über die Flügel in der 20. Minute in Führung. Doch es zeigte sich, dass dieses 1:0 zu wenig war. Nach einer Verletzung von Christian Lutrelli spielten die Gastgeber kurz mit zehn Mann und die Verwirrung nützte der Gast zum Ausgleich. Danach ist das Spiel nach und nach gekippt“, sagte Trainer Martin Blankenhorn. Im Laufe des Spiels wurde auch noch Peter Leicht verletzt, sodass der Gastgeber am Ende Probleme hatte, wenigstens die Punkteteilung über die Zeit zu bringen. „Es war insgesamt ein faires Spiel und die Verletzungen gingen nicht grobe Fouls zurück“, so der SG-Trainer.

SGM SW Rottenacker/Munderkingen - FV Altshausen 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Lukas Ottenbreit (6.), 1:1 Andreas Pfeifer (8.), 2:1 Jochen Leichtle (53.), 2:2 Frederik Frei (60.). - Der Gastgeber hatte gute Chancen und hat zwei Punkte liegen gelassen. Der FV Altshausen stand sehr tief und kompakt und hat nach vorne wenig getan. Beide Gästetore fielen durch Freistöße. Daniel Meier, Alesandro d’Alessio und Lukas Ottenbreit hatten sehr gute Chancen, die letzte noch in der 90. Minute. Mit diesem Unentschieden hat Schwarz Weiß Rottenacker wenigstens den ersten Schritt nach vorne getan, man hatte jedoch mit einem Sieg gerechnet.

SV Bad Buchau- TSV Riedlingen 1:7 (1:4). - Tore: 0:1 Pascal Schoppenhauer (2.), 1:1 Fabian Baur (21./ FE), 1:2 Kim Büchele (37.), 1:3, 1:4, 1:5 Pascal Schoppenhauer (43./45.+2./54.), 1:6 Dennis Altergot (55.), 1:7 Tobias Trenz (73.).

SF Hundersingen - FC Krauchenwies/Hausen 8:3 (5:2). - Tore: 1:0 Felix Freyer (2.), 2:0 Timo Bischofsberger (4.), 2:1 Raphael Göggel (23.), 2:2 Patrick Vogler (31.), 3:2, 4:2 Julian Störkle (35. /38.), 5:2 Felix Freyer (45.), 6:2 Xaver Koch (58.), 7:2 Marcel Störkle (61.), 7:3 Patrick Häberle (81.), 8:3 Marcel Störkle (84.).

SV Uttenweiler – SV Langenenslingen 3:3 (1:1). - Tore: 0:1, 2:3, 3:3Stefan Münst (24., (69./73.), 1:1 Viktor Ruff (24.), 2:1, 3:1 Johannes Jäggle (66./68.).