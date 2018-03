Heimstarke TSG Rottenacker trifft im Derby auf Schelklingen-Hausen

Die TSG Rottenacker verdankt ihre starke Tabellenposition in der Fußball-Bezirksliga Donau besonders ihrer Heimstärke. Die TSG will sie auch am Sonntag, 18. März, gegen den FV Schelklingen-Hausen unter Beweis stellen. Dagegen ist Aufsteiger SG Altheim bei Auswärtsspielen gefürchtet und will auch am Samstag, 17. März, in Laiz nicht leer ausgehen.

FC Laiz – SG Altheim (Samstag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:3). - Aufsteiger SG Altheim hat 14 der insgesamt 22 Punkte auf fremden Plätzen geholt. Einer der bisher beiden Heimsiege gelang jedoch gegen den FC Laiz. Die Sigmaringer Vorstädter kommen in dieser Saison nicht richtig in Schwung und haben in 15 Spielen nur 13 Punkte erobert. Allerdings haben sie vergangenes Wochenende in Hausen ein 0:0 gerettet. Die SG Altheim tritt in Laiz sicher mit dem nötigen Selbstvertrauen an. Johannes Rech ist wieder im Team, fehlen wird jedoch Christian Lutrelli. Einige Spieler sind noch angeschlagen, sind aber trotzdem im SG-Aufgebot. Dass der FC Laiz stärker ist, als sein derzeitiger Tabellenplatz beweist, sollte die Gäste warnen. Gespielt wird wahrscheinlich auf dem Kunstrasen.

TSG Rottenacker – FV Schelklingen-Hausen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:2). - TSG-Trainer Timm Walter erinnert sich noch genau an das Spiel der Vorrunde, als seine Mannschaft nach einer 2:0-Führung gegen Spielende noch den Ausgleich hinnehmen musste. „Die Schelklinger haben uns alles abverlangt und sie haben eine kampfstarke Mannschaft.“ Derbys hätten ihre eigenen Gesetze. Fehlen werden beim Gastgeber die am vergangenen Sonntag verletzten Daniel Betz und Mathias Burgmaier.

Gästetrainer Jens Kannemann weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: „Die TSG Rottenacker hat eine Top-Mannschaft, die nicht ohne Grund auf dem dritten Tabellenplatz steht. Die TSG wird auch am Rundenschluss ganz oben stehen und um Relegationsplatz zwei mitspielen“, sagt Gästetrainer Jens Kannemann.

Weitere Spiele am Samstag: SV Sigmaringen – SV Hohentengen (4:3), FC Krauchenwies – FV Neufra (1:3). Am Sonntag: FV Bad Schussenried – FC Mengen (3:5), SV Ebenweiler – SF Hundersingen (2:5), SV Bad Buchau – FV Altshausen (2:1), FV Bad Saulgau – SV Uttenweiler (0:2).