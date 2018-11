Heimstärke gegen Auswärtsstärke

In ihrem sechsten Heimspiel der ProA-Rund 2018/19 haben die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring am Samstag, 24. November, 19 Uhr, in der JVG-Halle die Kirchheim Knights zu Gast. Während sich die Steeples in dieser Saison bisher als heimstark erwiesen haben – nur die erste Partie gegen Rostock ging verloren – waren die Kirchheimer bis vor wenigen Tagen in fremden Hallen ungeschlagen. Erst im Nachholspiel in Nürnberg setzte es für die Knights nach davor vier Siegen die erste Auswärtsniederlage.

Mit 72:80 zogen die Kirchheimer bei den Franken den Kürzeren, nachdem es lange nach einer deftigen Abreibung ausgesehen hatte. 25:7 führte Nürnberg nach dem ersten Viertel, nach zwölf Minuten stand es 31:7 und wenig später 40:14. Kirchheim holte auf, entschied das dritte und vierte Viertel für sich, doch die Niederlage war nicht mehr abzuwenden. „Wir haben das Spiel im ersten Viertel verloren. Nürnberg hat fantastisch getroffen und zum Teil auch schwierige Würfe verwandelt, während wir viel zu viel nachgedacht haben. Uns hat die Gedankenschnelligkeit gefehlt,“ sagt Knights-Coach Mauricio Parra nach dem Spiel am Mittwochabend.

„Harte Woche für Kirchheim“

Wenige Tage zuvor war es noch ganz anders gelaufen. Die Kirchheimer waren von Beginn an hellwach und legten bereits in der ersten Halbzeit (41:22) den Grundstein zum überzeugenden 76:54-Erfolg beim BBL-Absteiger Tübingen. Dass die Knights am Samstag schon wieder ran müssen und damit auf drei Spiele innerhalb von sieben Tagen kommen, wertet Steeples-Trainer Domenik Reinboth als Vorteil für sein Team. „Das ist eine harte Woche für Kirchheim und es gilt für uns, das auszunutzen.“

Was die Woche für die Knights noch ein wenig härter macht, ist die Tatsache, dass die Mannschaft aufgrund von Verletzungen derzeit dezimiert ist. „Kirchheim spielt zurzeit eine Achter-Rotation“, so Reinboth. Das heißt: Die Last liegt auf den Schultern von nur acht Spielern. Weil der vor der Saison aus Braunschweig gekommene Constantin Ebert (Kreuzbandriss) und Kapitän Brian Wenzel (Bandscheibenvorfall) langfristig ausfallen und Tim Koch (Entzündung im Knie) frühestens Ende Dezember zurückerwartet wird, haben die Ritter bei den deutschen Spielern, von denen je stets zwei auf dem Feld sein müssen, kaum noch Alternativen. Deshalb gingen sie noch einmal einkaufen: Der 29-jährige Max Rockmann, in der Saison 2013/14 für Kirchheim aktiv und zuletzt beim ProA-Aufsteiger Artland Dragons unter Vertrag, kehrt zurück und läuft vermutlich schon in Ehingen für die Knights auf.

In Anbetracht der Ausfälle spielt Kirchheim – auch dank ihrer starken US-Amerikaner Rohndell Goodwin (Punkteschnitt: 17,0/Rebounds pro Spiel: 5,4), Dajuan Graf (13,8/5,3) und Keith Rendleman (12,0/6,4) – bisher eine gute Runde. Nach dem ersten Drittel der Hauptrunde ist man Vierter und damit auf Play-off-Kurs. Die Aufstiegsrunde der besten acht scheint nach den bisherigen Eindrücken auch für das Team Ehingen Urspring in dieser Saison möglich zu sein, doch davon wollen die Verantwortlichen (noch) nichts wissen. Auch Trainer Reinboth warnt vor zu hohen Erwartungen – selbst im Falle eines Erfolges gegen Kirchheim. „Natürlich wäre ein Sieg ein Schritt nach vorn, aber es ist eine verdammt lange Saison und es wird noch viel passieren.“ Vereine, die bisher ihren Erwartungen und Zielen hinterherhinken – allen voran die Tübinger, derzeit nur auf Rang zehn – würden nichts unversucht lassen, um noch nach oben und möglichst in die Play-offs zu kommen. Anders als die Steeples, auch 2018/19 einer der Low-Budget-Klubs in der ProA, haben viele Konkurrenten auch finanzielle Möglichkeiten, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

Beim Team Ehingen Urspring ist das Personal aber ohnehin kein Thema. Zum einen ist die Mannschaft von Verletzungen bisher verschont geblieben, zum anderen ist deren Ausbeute bisher sehr ordentlich: fünf Siege aus zehn Spielen, Platz acht. Auf dem Weg zum Nichtabstieg sind die Steeples ein gutes Stück vorangekommen.

„Die Mannschaft hat das bisher hervorragend gelöst“, sagt Reinboth. Unabhängig davon, wer auf dem Feld stand. Zuletzt in Baunach war der Trainer in der Anfangsphase nicht zufrieden („Mir hat die Intensität gefehlt“) und wechselte. Mit Erfolg, nicht zum ersten Mal. „Die Spieler, die reinkommen, bringen viel Energie mit“, so Reinboth. Auf die Stärke der Mannschaft baut er auch gegen Kirchheim. Wenn die Steeples um ihren fünften Heimsieg in Folge kämpfen.