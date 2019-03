Heimspiele für Landesliga-Trio

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Altheim treffen am Sonntag, 31. März, zu Hause auf die Spvgg Lindau und auf einen kampfbetonten Gegner. Liga-Konkurrent SV Granheim empfängt ebenfalls am Sonntag den Tabellenführer Spvgg. Berneck/Zwerenberg. Bereits am Samstag muss sich der VfL Munderkingen zu Hause gegen den FV 08 Rottweil beweisen. In der Regionenliga trifft die SG Griesingen auf den Tabellendritten Lautertal. Die Fußballerinnen der SGM Munderkingen II/Unterstadion bestreiten bereits am Freitag das erste Rückrundenspiel der Kreisliga.

Landesliga: VfL Munderkingen – FV 08 Rottweil (Samstag, 16 Uhr). - Seit Beginn der Rückrunde vor zwei Wochen besuchen laut VfL-Trainer Manuel Saile mehr Spielerinnen das Munderkinger Training als zuvor. Das 0:0 in der vergangenen Woche gegen den SV Uttenweiler habe seiner Mannschaft neuen Mut gemacht, um auch weitere Spiele mit guten Leistungen zu bestreiten und weitere Punkte zu sammeln. Gegen den Tabellensiebten aus Rottweil erwartet Saile von seiner Mannschaft erneut eine positive Einstellung und den Willen, im Spiel etwas erreichen zu wollen. Im Vorrundenspiel hatte seine Mannschaft gegen Rottweil allerdings mit 0:4 das Nachsehen.

SV Granheim – Spvgg Berneck/Zwerenberg (Sonntag, 11 Uhr). - Am dritten Spieltag nach der Winterpause werden die Spielerinnen des SV Granheims vor eine große Herausforderung gestellt: Sie empfangen am Sonntag den momentanen Tabellenführer Berneck/Zwerenberg. Im Abstiegskampf ist für SVG-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald jeder Punkt entscheidend, so wird seine Mannschaft versuchen, den Gästen Stolpersteine in den Weg zu legen und mit einer ähnlichen Leistung wie im Vorrundenspiel zu überzeugen. Das erste Saisonduell der beiden Mannschaften endete knapp mit einem 1:0-Sieg für Berneck/Zwerenberg. Für das Spiel wird Franziska Uhl dem Granheimer Team wieder zur Verfügung stehen.

SG Altheim – SpVgg Lindau (Sonntag, 11 Uhr). - Bereits eine Woche nach dem intensiven Spiel gegen den SV Eglofs erwarten die Spielerinnen der SG Altheim die nächste sehr körperbetont spielende Mannschaft. „Wir werden versuchen, eine spielerische Lösung zu finden und uns nicht in harte Zweikämpfe verwickeln zu lassen“, sagt SGA-Trainer Gerhard Kottmann. Seine Mannschaft ist momentan drei Punkte vor der SpVgg Lindau. Ziel von Kottmann ist es, den Drei-Punkte-Abstand mindestens zu halten, im besten Fall sogar auszubauen. In der Vorrunde teilten sich die SG Altheim und die SpVgg Lindau die Punkte (1:1).

Regionenliga: SG Griesingen – SV Lautertal (Sonntag, 11 Uhr). - Nach der Niederlage zuletzt gegen den SV Unterjesingen trifft die Mannschaft von SGG-Trainer Alex Knapp nun auf den Tabellendritten SV Lautertal. Für Knapp und seine Mannschaft wird es keine einfache Aufgabe. Denn in Verena Belser und Maria Müller sind zwei Lautertaler Spielerinnen unter den zehn besten Torschützinnen der Liga und könnten auch der Griesinger Abwehr gefährlich werden. Die SGG weist mit 39 Gegentreffern die schlechteste Defensive auf. Für Knapp gilt es daher, dass sein Team in der kommenden Begegnung hinten sicher steht und Lautertal nicht ins Spiel kommen lässt.

Kreisliga: SGM Alb-Lauchert – SGM Munderkingen II/Unterstadion (Freitag, 19.30 Uhr). - Im Auftaktspiel der Kreisliga nach der Winterpause trifft die Mannschaft von Trainer Manuel Saile bereits am Freitag auf das Tabellenschlusslicht SGM Alb-Lauchert. Zwar sind die beiden Mannschaften Tabellennachbarn, Munderkingen II/Unterstadion weist mit drei Siegen allerdings deutlich mehr Punkte auf ihrem Konto auf als die bislang noch punktlose SGM Alb-Lauchert. Im ersten Aufeinandertreffen gewann die SGM Munderkingen II/Unterstadion deutlich mit 8:0.