Heimspiele für die meisten Teams aus dem Raum Ehingen

Der Fußball-Verbandsligist SV Granheim will im Spiel am Wochenende gegen den FV 09 Nürtingen auf das alte Spielsystem umstellen. Der VfL Munderkingen strebt in der Landesliga einen Sieg gegen den VfL Herrenberg an. Die Bezirksligisten SV Granheim II, SG Öpfingen und die SGM Munderkingen II/Unterstadion sowie die Kreisligisten BSV Ennahofen und SG Dettingen starten am Wochenende 24./25. März in die Rückrunde.

Verbandsliga: SV Granheim – FV 09 Nürtingen (Sonntag, 11 Uhr). - Am dritten Spieltag der Verbandsliga treffen die Granheimerinnen auf den Tabellendritten aus Nürtingen. Das Vorrundenspiel endete mit einer 1:3-Niederlage für Granheim. SVG-Trainer Steffen Kemedinger will für das bevorstehende Spiel das Spielsystem seiner Mannschaft auf eine Dreierkette umstellen. Kemedinger möchte testen, ob die alte Spielweise mehr Erfolg bringt als das zuletzt angewendete veränderte Spielsystem. Der Granheimer Kader ist soweit komplett. Hinter dem Einsatz von Nicole Haydt steht jedoch noch ein Fragezeichen. Ziel von Kemedinger ist es, „dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen“.

Landesliga: VfL Munderkingen – VfL Herrenberg (Sonntag, 13 Uhr). - Der VfL Munderkingen trifft zu Hause auf den Tabellendritten aus Herrenberg. Im Vorrundenspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 0:0-Remis. Den „spielerisch starken Gegner“ möchte VfL-Trainer Christian Zittrell mit einem frühen Pressing zu Fehlern zwingen. Zittrell kann am Sonntag auf seinen kompletten Kader zurückgreifen und strebt einen Sieg an.

Regionenliga: SG Griesingen – TSV Ofterdingen (Sonntag, 11 Uhr). - In ihrem ersten Heimspiel der Rückrunde trifft die SG Griesingen auf den TSV Ofterdingen. In der Vorrunde hatte die SG Griesingen mit einer 1:2-Niederlage das Nachsehen. Eine erneute Niederlage will SGG-Trainer Alex Knapp vermeiden, sodass der Abstand von fünf Punkten zwischen den beiden Mannschaften zumindest aufrechterhalten wird. Grundsätzlich möchte Knapp offensiv in das Spiel starten und die Gäste frühzeitig unter Druck setzen.

SKV Eningen/Achalm – SG Altheim (Sonntag, 11 Uhr). - Die SKV Eningen/Achalm übernimmt als Vorletzter der Regionenliga die klare Außenseiterrolle in der Partie gegen die SG Altheim. Nachdem das Altheimer Spiel in der vergangenen Woche aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse abgesetzt werden musste, hofft SGA-Trainer Gerhard Kottmann, dass sein Team in dieser Woche „zurück in die Spur findet“ und sich einen Sieg erspielt.

Bezirksliga: SV Granheim II – SC Blönried (Samstag, 17 Uhr). - Granheim II startet mit einem schweren Los in die Rückrunde. Am Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Reinhold Oßwald auf den Tabellenführer aus Blönried. „Wir sind der klare Außenseiter im Duell“, so Oßwald. Dennoch ist sich der Trainer sicher, dass sein Team nach der guten Vorbereitung eine bessere Leistung als im Vorrundenspiel (0:12) zeigt. Bereits in den Vorbereitungsspielen gegen den SV Langenenslingen (5:0) und die SG Dettingen (3:0) zeigte man gute Spielzüge.

SV Sigmaringen – SG Öpfingen (Samstag, 17.30 Uhr). - Die SG Öpfingen ist am Samstag zu Gast beim Tabellenschlusslicht aus Sigmaringen. Trotz der klaren Favoritenrolle möchte SGÖ-Trainer Hasan Dönmez den Gegner nicht unterschätzen, da Sigmaringen im Vorrundenspiel eine gute Leistung gezeigt hat. Das damalige Spiel entschied die SGÖ dennoch mit 4:1 für sich. Am Samstag tritt Dönmez mit seiner „Bestbesetzung“ in Sigmaringen an und möchte einen Dreier einfahren.

SGM Munderkingen II/Unterstadion – SV Unlingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Nach zunächst mäßiger Trainingsbeteiligung stieg der Trainingsbesuch in den vergangenen zwei Wochen im Munderkinger Training an. Ohne zuvor ein Testspiel absolviert zu haben, muss sich die SGM am kommenden Sonntag gegen den SV Unlingen beweisen. Nach der 0:5-Niederlage im Vorrrundenspiel hat man laut VfL-Trainer Christian Zittrell noch etwas gutzumachen.

Kreisliga: BSV Ennahofen – SGM Alb-Lauchert (Samstag, 17 Uhr). - Für den BSV Ennahofen verlief die Vorbereitung nicht ganz zur Zufriedenheit von Trainer Gerhard Geprägs. Aufgrund des schlechten Wetters und der Grippewelle war die Trainingsbeteiligung auf den Lutherischen Bergen nur mäßig. Des Weiteren konnte der BSV kein Vorbereitungsspiel bestreiten. Für das bevorstehende Duell muss der BSV-Trainer mit einem schwach besetzen Kader zurechtkommen. Vor allem den verletzungsbedingten Ausfall der Torjägerin Tülay Tarakcilar bedauert Geprägs sehr.

SV Langenenslingen – SG Dettingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Witterungsbedingt verlief die Rückrundenvorbereitung in Dettingen nicht so, wie es sich SGD-Trainer Patrick Baier vorgestellt hatte. In den drei Vorbereitungsspielen gegen den SV Granheim II (0:3), den SV Blönried I (0:5) und die SG Öpfingen (6:1) testete Baier nach eigenen Angaben verschiedene taktische Varianten und will mit einem neuen System in die Rückrunde starten. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Langenenslingen hat der Tabellenzweite Dettingen klar die Favoritenrolle und strebt einen Sieg an.