Heimsieg für Ehinger D-Jugend

In einem spannenden Handballspiel haben sich die D-Jugendlichen der TSG Ehingen gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach durchgesetzt. So spielten sich die Ehinger innerhalb der ersten zehn Minuten einen Drei-Tore-Vorsprung heraus, der aufgrund einer schlecht zugeordneten und inkonsequenten TSG-Abwehr zur Halbzeit jedoch durch die Jungen vom Bodensee verkürzt wurde. Voll konzentriert ging das Team von Marco und Elke Herberger in den zweiten Durchgang und zog mit sieben Toren davon. Im weiteren Verlauf mussten die Ehinger dem hohen Tempo Tribut zollen, so dass die Friedrichshafener noch einmal aufholten. Glücklich gewann Ehingen am Ende 32:29. TSG: David Berger, Lukas Freudigmann, Tim Gaumann, Niklas Herberger, Gergö Marik, Leon Molnar, Oliver Paschke, Florian Schelkle, Jannick Schnautz, Elias Walter, Alexander Widawka, Linus Willbold, Fynn Zeiger.