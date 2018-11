Heidenheim triumphiert beim SZ-Cup

Der 1. FC Heidenheim ist der große Sieger bei der sechsten Auflage des SZ-Cups der TSG Ehingen für Fußball-E-Junioren gewesen. Sowohl den Wettbewerb der U10 als auch der U11 in der Längenfeldhalle entschied der Nachwuchs des Zweitligisten für sich. Gastgeber TSG Ehingen belegte bei dem hochkarätig besetzten, im Futsal-Modus ausgetragenen Turnier die Plätze acht (U11) und sieben (U10).

Den guten Kontakten der für die Jugend Verantwortlichen der TSG, allen voran Jugendleiter Thomas Javornik, war es zu verdanken, dass das Teilnehmerfeld auch beim sechsten SZ-Cup gespickt war mit klangvollen Namen: Neben Heidenheim waren Nachwuchsmannschaften unter anderem des SSV Ulm 1846, des FV Ravensburg, des SSV Reutlingen, des SC Pfullendorf und des österreichischen Vereins FC Hard vertreten. Die E-Junioren der TSG Ehingen waren in dem illustren Kreis Außenseiter, aber sie hielten gut mit – die U11 verpasste in ihrer sehr ausgeglichenen Vorrundengruppe knapp das Halbfinale und musste sich mit dem Spiel um Platz sieben zufrieden geben, das 0:1 gegen die SG Hettingen/Inneringen verloren ging; die U10, bei der nur in einer Gruppe mit sieben Mannschaften gespielt wurde, blieb zwar ohne Sieg, holte aber zwei Unentschieden und war nur in einer Partie – beim 0:6 gegen den Turniersieger Heidenheim – deutlich unterlegen. Dass der Wanderpokal in der Altersklasse U10 an Heidenheim ging, war aber bis zum Schluss offen. Die kleinen Spatzen aus Ulm hatten vor ihrem letzten Spiel gegen Reutlingen alle Trümpfe in der Hand – bei einem Sieg wären die Ulmer von Heidenheim nicht mehr einholbar gewesen. Die Spatzen führten bis kurz vor Schluss auch mit 1:0, ehe Reutlingen der Ausgleich gelang. Dies öffnete dem FCH, der gleich danach gegen Pfullendorf antrat, die Tür: Und die Heidenheimer ließen sich die Chance nicht nehmen, schlugen den SCP mit 3:0 und schnappten sich aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Ulm den größten Pokal.

Knappe Ergebnisse

Bei der U11, bei der zehn Teams zunächst in zwei Gruppen spielten, fiel die Entscheidung ebenfalls knapp aus. Hard setzte sich im Halbfinale gegen Ravensburg ebenfalls mit 1:0 durch wie Heidenheim gegen Eislingen. Auch im Endspiel fiel nur ein Treffer, Heidenheim erzielte es gegen Hard. „Die Heidenheimer haben beide Turniere verdient gewonnen“, sagt Thomas Javornik, der mit der Qualität der E-Jugend-Veranstaltung sehr zufrieden war und für die Ausrichtung auch viele positiven Rückmeldungen erhielt. „Mir wurde von anderen bescheinigt, dass es ein super Turnier war.“ Einige bewarben sich auch schon für die Teilnahme im kommenden Jahr, beim dann siebten SZ-Cup.