Heiße Duelle zum Auftakt der SZ-Mini-WM

Bei Kaiserwetter ist am Mittwochabend der erste Tag der SZ-Mini-WM und somit die Vorrunde, sprich Gruppenphase, über die Bühne gegangen. In acht Gruppen spielten die Teams aus elf Schulen den Spielplan der aktuell Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nach – und gaben dabei alles.

Mit einem gekonnten Wurf über den Fangzaun hat Thomas Freudenreich von der Donau-Iller Bank am Mittwoch um Punkt 13 Uhr den Ball auf das Spielfeld befördert und somit offiziell die SZ-Mini-WM eröffnet. Das Auftaktspiel zur SZ-Mini-WM gewann Russland, repräsentiert vom Team zwei der Franz-von-Sales Jungenrealschule gegen Saudi-Arabien (Längenfeldschule, Team eins) mit 1:0. Aber auch Ergebnisse, mit denen bei der Fußball-WM in Russland nicht zu rechnen sind, hat es am ersten Tag der SZ-Mini-WM gegeben. So besiegte Australien (Förderschule Munderkingen) Frankreich (Johann-Vanotti-Gymnasium, Team drei) mit 3:1, die Isländer (Realschule Ehingen, Team zwei) schlugen die Argentinier (Längenfeldschule, Team zwei) mit 4:0.

Gleich wie die Großen in Russland trennten sich auch die Kleinen in Ehingen – und zwar beim Spiel zwischen Brasilien (Längenfeldschule, Team drei) und der Schweiz (Anne-Frank-Realschule). Diese Partie endete 1:1.

Deutschland, vertreten durch das Team zwei des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasium, hat sein Auftaktspiel gegen die Mexikaner (Franz-von-Sales Jungenrealschule, Team vier) mit 1:0 gewonnen, also genau andersherum, als in Russland. Wer in diesem Jahr zu den Favoriten in Ehingen zählt, ist nach der Vorrunde schwer zu sagen. Bisher – und das weiß Christian Claus, betreuender Lehrer am Johann-Vanotti-Gymnasium, hat das JVG immer das Sieger-Team gestellt. Und zwar bei der Mini-EM 2012, der Mini-WM 2014 und der Mini-EM 2016. Ob es auch dieses Jahr gelingt, zeigt sich am Donnerstag ab 13 Uhr. Das Finale auf dem Marktplatz steigt um 17.08 Uhr mit anschließender Siegerehrung.