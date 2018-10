Heiße Duelle an der Platte

Nach einer kurzen Spielpause greifen die Herren I des TSV Erbach wieder in das Geschehen ein. Gegner ist der TSV Herrlingen II. Am Sonntagvormittag erwarten sie Holzheim. Die Damen I des SC Berg haben in Untergröningen eine sicherlich schwere Probe zu bestehen.

Herren Landesklasse 7. Herrlingen II hat das bisher einzige Spiel gewonnen, der TSV Erbach aber zweimal verloren. Daher werden die Erbacher Gäste am Samstag besonderen Ehrgeiz an den Tag legen. Am Sonntagvormittag haben die Erbacher Herren Aufsteiger Holzheim zu Gast. Die Gastgeber können als Favorit gelten.

Herren Bezirksliga. Aufsteiger Ehingen I hat am Samstag gegen den TSV Seißen sicher gute Aussichten auf den ersten Sieg.

Herren Bezirksklasse 2. Aus der Region muss an diesem Wochenende nur der SC Bach antreten. Die Gastgeber haben gegen den Mitaufsteiger gute Erfolgschancen.

Herren Kreisliga A 2. Der SC Bach II hat im Heimspiel gegen Griesingen wohl nur Außenseiterchancen.

Die TSG Rottenacker möchte im Spiel gegen Rißtissen die letztsonntägliche Schlappe ausgleichen.

Die wohl schwerste Aufgabe hat der SC Berg II. Die Herrlinger Herren IV haben bisher unter Beweis gestellt, dass sie als Favorit der Kreisliga A gelten können.

Herren Kreisliga B 2. Die Ehinger Herren II warten immer noch auf den ersten Sieg. Er könnte im Heimspiel gegen Öpfingen III gelingen.

SC Berg III strebt ebenfalls einen Heimsieg gegen Unterstadion an.

Herren Kreisliga C 2. Jetzt beginnt nun auch verspätet die Kreisliga C mit der Verbandsrunde. Rottenacker II will den Heimvorteil nutzen.

Damen Verbandsklasse. Nach zwei Heimsiegen müssen die DamenI des SC Berg in Untergröningen antreten. Die Gastgeberinnen gelten als sehr spielstark.

Damen Bezirksliga. Berg III hat zwar Heimrecht gegen SSV Ulm 46 II. Die Gäste sind jedoch im Gegensatz zu ihren Gastgebern sehr erfolgreich in die Verbandsrunde gestartet.

Nach dem Auswärtssieg zum Rundenstart haben die Schelklinger Damen am Samstag eine sehr schwere Aufgabe. Schließlich hat Lonsee bisher beide Spiele gewonnen.

Jungen Landesklasse 7. Erstes Auswärtsspiel der Berger Jungen U18. Gastgeber SSV Ulm 46 ist noch ungeschlagen.

Mädchen U18 Landesliga 4. Die Berger Mädchen sind am Samstag im Allgäu. Zunächst spielen sie in Wangen, am Nachmittag in Neukirch. Sie hoffen, nicht mit leeren Händen nach Hause zu kommen.