Heftiges Unwetter fegt über Alb-Donau-Kreis und Ulm hinweg

Ein heftiges Unwetter ist am Montagabend zwischen 17.45 und 18.15 Uhr über den kompletten Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm gezogen. Bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Ulm gingen mehr als 160 Anrufe ein. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen, um das Personal zu verfünffachen. 16 bis 18 Personen arbeiteten die Anliegen ab, teilt Hansjörg Prinzing, Einsatzleiter und Kommandant der Ulmer Feuerwehr mit.

„Gegen 18 Uhr ging es los“, berichtet Prinzing. Die häufigste Einsatzursache waren umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste, überflutete Straßen sowie Wasser im Keller. Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde niemand schwerer verletzt.

Auch Stadtgebiet Ulm betroffen

Die Einsatzschwerpunkte lagen laut Prinzing im gesamten Stadtgebiet Ulm, insgesondere im Süden und im Westen der Stadt. Im Stadtteil Söflingen seien es mehr als 30 Einsätze gewesen. Im Raum Blaustein wurdne 38 Einsätze gemeldet. „Bis jetzt“, betont Prinzing um kurz nach 20 Uhr. Ebenfalls schwer getroffen vom Unwetter wurden die Ortschaften Erbach, Blaubeuren, aber auch Lonsee.

In der Ehinger Kernstadt wurden ebenfalls zahlreiche Bäume entwurzelt, Äste abgebrochen sowie Straßen und Keller überschwemmt. Mehr als 20 Einsätze hatte die Ehinger Stützpunktwehr gleichzeitig zu bewältigen.

An deren Feuerwache sicherte ein Polizeiauto auf der Straße einen Kanaldeckel, aus den Schachtdeckeln spritzte das Wasser. „Fünf Mal müssen wir Keller auspumpen, 14 Mal Straßen von Bäumen und Ästen befreien sowie ein mal haben wir einen Einsatz am Schwimmbad der Realschule, wo das Dach beschädigt wurde“, sagt Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget am Montag gegen 19.15 Uhr.

Betroffen war laut Burget vor allem die Stadt Ehingen, Einsätze gab es aber auch in Kirchen, Rißtissen, Oberdischingen und Allmendingen. „Dort waren es hauptsächlich Äste, die auf den Straßen waren“, so Burget. Auch im Alb-Donau-Center und bei der Firma Tries hat es Überschwemmungen gegeben.

Bäume stürzen auf Friedhofgräber

Der Ehinger Friedhof blieb vom Sturm ebenfalls nicht verschont. Hier sind teilweise Bäume auf die Gräber gestürzt und haben diese mit ihrer Wucht zerstört. „Auch Ehingens OB Alexander Baumann war bei uns in der Einsatzzentrale und hat sich ein Bild gemacht“, sagt Burget und betont: „Wir sind nun dabei, die Einsätze abzuarbeiten.“

So auch die Lage in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Ulm: „Das Telefon wird ruhiger. Ich gehe davon aus, dass die Masse der Einsätze gemeldet ist“, sagt Kommandant Prinzing. Zwischenzeitlich hatte die Leitstelle das Personal verfünffachen müssen. Prinzing spricht vom „Ausnahmezustand“. Normalerweise seien nur drei Personen in der Leitstelle, um Anrufe entgegen zu nehmen. Später waren es zwischen 16 und 18 Menschen.

Mehr als 500 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Einsätze seien dann nach Dringlichkeit abgearbeitet worden, so Prinzing. Wenn beispielsweise eine Bäckerei oder ein Kaufhaus unter Wasser stehe, sei deren Priorität höher als ein leer stehendes Haus, das Wasser im Keller hat. Rund 25 Feuerwehren im gesamten Alb-Donau-Kreis und in Ulm waren im Einsatz. Prinzig schätzt, dass mehr als 500 Feuerwehrleute unterwegs waren. Die Höhe des Schadens sei zum derzeitigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen.

