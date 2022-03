Heft-13-Musikanten des MV Kirchbierlingen spielen Ständchen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Heft-13-Musikanten des Musikvereins Kirchbierlingen spielten am 4. März bei ihrem aktiven Musikkameraden Anton Schmucker zu dessen 70. Geburtstag ein Ständchen. Anton Schmucker spielt in den Reihen der Heft-13-Musikanten seit über 22 Jahren seit Beginn dieser Blasmusikformation das Tenor-Saxophon. Schon im Jahre 1964 hat er beim Musikverein Kirchbierlingen seine musikalische Laufbahn begonnen. Anton Hummel, der Sprecher der Heft-13-Musikanten, überbrachte mit kurzen Worten die Geburtstagsglückwünsche an den Jubilar, verbunden mit der Bitte noch recht lange sein Instrument in den Reihen seiner Kameraden zu spielen. Linus Betz von der Vorstandschaft des Musikvereins Kirchbierlingen schloss sich den Glückwünschen an und überbrachte dem Geburtstagskind ein Geschenk. Außerdem überreichte er Anton Schmucker eine Urkunde zur Ernennung zum Ehrenmitglied des Musikvereins Kirchbierlingen.