Heeresmusikkorps spielt in Ehingen

Das Heeresmusikkorps Ulm spielt am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr in der Lindenhalle. Nach dem Umbau der Schmiechtalschule wünschen sich die Schülerinnen und Schüler ein Klettergerüst für ihren Außenbereich. Diesen Wunsch will der Lions-Club Ehingen/Alb-Donau mit den Einnahmen aus dem Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm unterstützen.

Das Heeresmusikkorps Ulm und der Lions-Club Ehingen/Alb-Donau pflegen seit Jahren sehr gute Kontakte. Daher ist es fast selbstverständlich, dass die Ulmer Bundeswehrmusiker den Lions-Club Ehingen/Alb-Donau in ihrer Aufgabe „We serve“ unterstützen. Auch dieses Jahr wartet das Musikkorps der Bundeswehr mit einem tollen Programm auf.

Seit diesem Jahr wird das Orchester von dem 36-jährigen Hauptmann Dominik Koch geleitet. Sein Master-Prüfungskonzert absolvierte er in Form eines Gastdirigats beim Militärorchester der belgischen Luftwaffe.

Die Schmiechtalschule Ehingen ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit den Schwerpunkten geistige, körperliche und motorische Entwicklung in der Rosenstraße im Berkachergrund in Ehingen. Träger der Schule ist der Alb-Donau-Kreis. Schon etliche Male unterstützte der Ehinger Lions-Club die Schmiechtalschule. Nach der Erweiterung im vergangenen Jahr ist es notwendig, dass der Pausenbereich neu gestaltet wird. Die Schüler beteiligten sich an der Planung mit ihren Ideen und Wünschen. Nach der Anschaffung eines Bauwagens im vergangenen Jahr wünschen sich die Schüler zudem nichts sehnlicher als ein Kletterschiff. Diesen Wunsch will der Ehinger Lions Club mit den Einnahmen aus dem Benefizkonzert des Heeresmusikkorps ermöglichen. Karten für dieses Konzert gibt es an der Abendkasse der Ehinger Lindenhalle oder im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank, der Sparkasse und im Ehinger Buchladen. Kosten 18 Euro.